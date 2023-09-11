Türkiye’nin kredi notunu açıklayan Fitch’ten ilk değerlendirme: Hassas

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesini değerlendirerek "Belirsizlikler azalsa da yüksek enflasyon devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin kredi notunu açıklayan Fitch’ten ilk değerlendirme: Hassas

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Fitch'in, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesini değerlendirdi: Belirsizlikler azalsa da yüksek enflasyon devam ediyor.

Fitch'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, seçimler sonrası para politikasındaki değişimle belirsizlikler azalsa da yüksek enflasyonun devam ettiğine işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit etmesi ve not görünümünü 2 yıl sonra “negatif”ten “durağan”a çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Morales, Türkiye’nin para politikasındaki değişimin belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Politikanın öncekinden daha tutarlı olduğunu gördük. Bu iyileştirilmiş politika, rezervler üzerindeki baskıyı azalttı. Politika yönünün açık olarak gösterilmesiyle seçimlerden sonra belirsizlikte bir miktar azalma gördüğümüzü de belirtebilirim” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK VURGUSU

Erich Arispe Morales, Türkiye’nin olası not artırımları ve yeniden “yatırım yapılabilir” nota ulaşabilmek için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

“Politika değişikliği nedeniyle kredi baskılarının hafiflediğini belirttik ancak makroekonomik ve dış finansal zorlukların önemini koruduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yüzde 59 seviyesinde bir enflasyon söz konusu.

Cari açığın yüksek kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası rezervlere bakacağız, bu alanda döviz kurunun daha serbest hareket edebilmesinin bir sonucu olarak bir iyileşme olduğunu kesinlikle not ediyoruz.”

Türkiye’nin yüksek finansman ihtiyaçları ve döviz rezerv seviyesi nedeniyle hassas bir pozisyonda olduğunu belirten Morales, “Bu bağlamda, ileriye dönük olarak bu politika yönünün korunacağından ve makroekonomik istikrar riskinde bir miktar azalma sağlayacağından daha emin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonun düşürülmesi buna bir örnek olarak verilebilir” dedi.

POLİTİKA KORUNMASINDA YEREL SEÇİM BELİRSİZLİĞİ

Morales, yerel seçimlere doğru giderken makroekonomik istikrar risklerinin ne derece azaltılabileceğinin, parasal politika istikametinin ne ölçüde korunabileceğinin kredi derecelendirme kuruluşu tarafından izleneceğini bildirdi

Etiketler
Fitch Kredi
Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve
Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü
Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü
Yarın yılbaşı tatili, Etiyopya 2016 yılına giriyor! Etiyopya, yarın 2016 yılına giriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı
Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı Bu hafta 3 burç aldatılacak!
İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir
Anket: Ankara'da AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın Anket: AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın
MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu