Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

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Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.

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