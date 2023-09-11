Depremde, "Operatörler kötü iş çıkarmadı" demişti; Turkcell Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı. 2019 yılından bu yana görevde bulunan Erkan’ın kararı şirket tarafından KAP’a bildirildi.

Erkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil, bundan sonra da hep sürecek” ifadelerini kullandı.

Erkan konuya ilişkin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum. Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela , esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor. Yarın yeni bir gün. Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.”

"DEPREMDE OPERATÖRLER İYİ İŞ ÇIKARDI" DEMİŞTİ

Erkan, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında GSM operatörlerinin çökmesine yönelik eleştirilere verdiği yanıtla tepkileri üzerine çekmişti.

Bu yılın Ağustos ayında Turkcell’in ikinci çeyrek finansal sonuçlarının paylaşıldığı toplantı sonucunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan, şunları söylemişti:

‘Bizim bütün kurumlarla oturup afetler konusunda neler yapılacağı konusunda ortak çalışmamız gerek. Kendimize de, çevremize de iğneyi batırıyoruz. Elbette bizim de geliştirmemiz gereken alanlar var ama deprem sürecinde GSM operatörleri kötü bir iş çıkarmadı. GSM teknolojileri dünyanın hiç bir yerinde depremde kurtarma teknolojisi değildir. GSM operatörleri ile birlikte bütün ilgili kurumların senkronize olması gerek. Biz Marmara depremine ilişkin planlarımızı bölgede çalışan arkadaşlarımıza ulaşamayacağız kurgusuyla yapıyoruz. Dolayısıyla burada bütün paydaşların bir arada olacağı bir çalışma yapılması gerek. Bütün kurumlar koordine olmalı. Deprem bölgesindeki baz istasyonu kulelerimizin sadece bir tanesinde hasar oluştu diğerleri sağlam kaldı ama İstanbul’u kapsaması için 2.700 baz istasyonu kulesi gerekiyor.’

SÖZ VERİLEN BAĞIŞ YAPILMADI

15 Şubat 2023 tarihinde depremin yaralarını sarmak için düzenlenen "TEKYÜREK" kampanyasına katılan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell adına 3,5 milyar TL bağış yapacağını söylemişti.

Turkcell’in de o gece 3,5 milyar lira ödeyeceği belirtmiş; bu vaadi açıklanan ocak-mart dönemine ait rapora da yansımıştı. Faaliyet raporunda, “Şirketimiz tarafından 3.500.000.000 TL tutarına kadar bağışta bulunulmasına karar vermiştir” ifadesi yer alsa da bu Turkcell’in finansal raporuna yansımamıştı. Buna göre şirketin üç aylık bağış giderleri sadece 104 milyon 872 bin lira olmuştu.

MURAT ERKAN KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Erkan, profesyonel iş hayatına Toshiba’da başladı. Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılan Erkan, 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamladı. Erkan, 2016’da Turkcell’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na, 2019’da Turkcell Genel Müdürlüğü’ne getirildi.