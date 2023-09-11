FETÖ firarisi Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten yeni iddianame düzenlendi. Öz'ün 6 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Son Güncelleme:
FETÖ firarisi Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame

FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Basın ve yayın yoluyla iftira" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün kamuoyunda "17-15 aralık kumpas soruşturmaları" olarak bilinen ve hükümeti ortadan kaldırmayı amaçlayan, bürokratik yargı darbesi girişimi sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Öz'ün söz konusu kumpas soruşturmalarını koordine ettiği anlatıldı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Şüpheli Öz'ün 8 Ocak 2014'te makam odasında basın açıklaması yaptığına vurgu yapılan iddianamede, Öz'ün o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili asılsız isnatlarda bulunması üzerine Erdoğan'ın avukatının şikayet başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

'İFTİRA' VE 'HAKERET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ ANLATILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin 2 Mayıs 2023'te soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Öz'ün makamında yaptığı konuşmasına da yer verildi. İddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tehdit" ve "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işlediği yönünde asılsız iddialarda bulunarak iftira ve hakaret suçunu işlediği anlatıldı.

6 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Zekeriya Öz hakkında, "Basın ve yayın yoluyla iftira" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
FETÖ Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Erdoğan G20 dönüşü gazetecilere konuştu; Muhalefetin yerel seçim hamlelerini hedef aldı: 'Masa kötü devrildi' Erdoğan G20 dönüşü gazetecilere konuştu; Muhalefetin yerel seçim hamlelerini hedef aldı
Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor
Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü
İsmailağa Cemaati'nde faaliyet yürüttü, IŞİD'in infaz görüntüsünde ortaya çıktı: 10 Ekim katliamı sanığı Ahmet Güneş'e 'iyi hal' indirimi! İsmailağa Cemaati'nde faaliyet yürüttü, IŞİD'in infaz görüntüsünde ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı
İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir
Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı Bu hafta 3 burç aldatılacak!
Anket: Ankara'da AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın Anket: AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın
MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef’e veda eden isim gözyaşlarına boğuldu