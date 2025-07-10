Coğrafi İşaretli Hasat Devam Ediyor

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından coğrafi işaretle tescillenen Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Aroması, dayanıklılığı ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan ürün, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 28 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Coğrafi İşaretli Hasat Devam Ediyor
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Şubat ayında toprakla buluşan sarımsaklar, temmuz ayının gelişiyle birlikte tarladan toplanmaya başlandı. Hasat edilen sarımsaklar hem yerel pazarda hem de ülke genelindeki tezgâhlarda yerini alıyor.

ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Özgür Subutay, hasat sürecinin yoğun bir emek ve sabırla yürütüldüğünü belirtti. Subutay, “Taşköprü sarımsağı her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yeni sezonun verimli ve kazançlı geçeceğine inanıyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

FİYATLAR BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Hasatla birlikte fiyatlar da netleşmeye başladı. Pazarda küçük boy sarımsak 50 ila 60 TL, orta boy 130 ila 160 TL, iri boy ise 160 ila 200 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatların, sezondaki arz-talep dengesine göre ilerleyen günlerde yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kastamonu’nun simgesi haline gelen ve yıllık üretimiyle yerel ekonomiye ciddi katkı sağlayan Taşköprü sarımsağında hasat sürecinin temmuz sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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