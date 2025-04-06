Çinli BYD Firması Türkiye'ye Çıkartma Yaptı: Tek Seferde Tam 7 Bin Tane Getirdiler

BYD CHANGZHOU gemisi, 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıkarak yaklaşık 39 günlük yolculuğunun sonucunda Kocaeli’ne ulaştı. Derince ilçesindeki Safiport Limanı’na yanaşan gemide toplam 7 bin araç Türkiye’ye getirildi.

DEV TAŞIMA GEMİSİ

BYD’nin araç taşıma gemisi olan BYD CHANGZHOU 199,9 metre uzunluğu ve 38 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Taşıma gemisi, 69 bin 250 brüt tonaj ve 21 bin 400 net tonaj kapasitesi ile büyük sevkiyatlarda kritik bir rol taşıyor.

BYD TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYİ AMAÇLIYOR

BYD, bu sevkiyatla birlikte Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Tüketicilerin ilgisiyle birlikte şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Binek Otomobil Pazarında en çok büyüyen marka oldu. Şirket, Türkiye’de piyasaya sunduğu yeni modelleri ile satışlarını arttırırken, Mart ayında TANG modelini piyasaya sürmesiyle Türkiye’deki model sayısını 7’ye çıkarmış oldu.

FOSİL YAKITLI ARAÇ ÜRETİMİNE SON VERDİ

BYD, 2022 yılında fosil yakıtlı araç üretimini bitirerek yalnızca elektrikli ve hibrit araç üretimine odaklanmıştı. Bu kapsamda şirket, 10 milyon yeni enerji aracı üretimi ile bu pazarda dünya lideri oldu. 2023 yılında, 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil satarak daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA