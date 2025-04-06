Elektrik Faturalarında Aslan Payı Dağıtım Şirketlerine: Oran yüzde 71'e Yükseldi

Enerji ve Piyasa Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılan açıklamayla elektriğe zam yapıldı. 4 Nisan’da duyurulan zamlar, 5 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi. Çeşitli kademelerde yapılan zammın vatandaşlara yansıması ise yüzde 25 oldu. Konut abonelerine yüzde 25 olarak yansıtılan zam ticari işletmeler için yüzde 15, sanayi işletmeleri için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlerde yüzde 12,4 olarak yansıtıldı.

Gelen zammın ardından Elektrik Mühendisleri Odası’ndan açıklama geldi. EPDK'den yapılan açıklamada elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan yükseliş nedeniyle zam yapıldığı belirtilirken, EMO’nun yaptığı değerlendirmelere göre konutlara gelen elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli yüzde 71’e çıktı.

ASIL ZAM DAĞITIM BEDELİNE

Konutlar için günlük 8 kWh olarak belirlenen limitin altında kalan abonelere uygulanan tarifede artış yapılmazken, daha yüksek tüketim yapan konutlarda uygulanacak zamla birlikte 1 kWh için 1,391181 lira olarak uygulanan birimi fiyatı yüzde 16,1 artışla 1,61546 liraya yükseldi.

Yine konut abonelerinde uygulanan 1,365179 liralık dağıtımı bedeli ise yüzde 34,5 artışla 1,836166 liraya yükseltildi. Bu iki birimdeki artışın konut faturalarına yansıması ise toplamda yüzde 25 oldu.

EMO’nun açıklamasında elektrik faturalarına gelen zammın asıl kaynağının elektrik tüketiminden değil, dağıtımdan geldiği ve asıl giderin dağıtım gideri olduğu ifade edildi.

DÖRT YILDA YÜZDE 642’LİK ARTIŞ

EMO’nun yaptığı açıklamaya göre ise, 1 Nisan 2021 tarihinde 4 kişilik ailenin asgari elektrik faturası 183,4 lira iken aradan geçen 4 yılın ardından 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle asgari fatura tutarı yüzde 224,8’lik artışla 595,8 liraya yükseldi. 4 yıllık değişim incelendiğinde dağıtım bedeline yüzde 642 artış gelirken, enerji bedeline gelen artış ise sadece yüzde 24,5 olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi