Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Gün Geçtikçe Katlanarak Büyüyor

Bankaların değerlendirmelerine göre, yılın ilk çeyreğinde genel olarak işletmelere kullandırılan kredilere yönelik uygulanan standartlarda sınırlı bir gevşeme gözlemlendi.

Anketteki alt kırılımlara göre; büyük ölçekli işletmelere ve yabancı para cinsinden verilen kredilerde yeniden sıkılaşma sinyalleri dikkat çekerken, diğer ticari kredi türlerinde gevşeme eğiliminin başladığı görüldü.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIRLI GEVŞEME SÜRÜYOR

Bireysel kredi tarafında ise konut ve taşıt kredilerinde uygulanan standartlar yılın ilk çeyreğinde zayıf da olsa gevşemeye devam etti. Diğer bireysel kredilerde ise gevşeme sinyalleri daha net bir şekilde ortaya çıktı.

2025’in ikinci çeyreğine ilişkin bankaların beklentileri de raporda yer aldı. Buna göre, konut ve taşıt kredilerinde mevcut gevşeme eğiliminin hafifleyerek devam etmesi, diğer bireysel kredi türlerinde ise kademeli bir sıkılaşmanın başlaması öngörülüyor.

KREDİ TALEBİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Kredi talebi cephesinde ise hareketlilik artarak sürüyor. TCMB anketine göre, 2025’in ilk çeyreğinde işletmelerin krediye olan talebinde güçlenme kaydedildi. Tüm işletme kredi türlerinde talep artışı dikkat çekerken, ikinci çeyrek için de bu artışın devam etmesi bekleniyor.

Bireysel kredilere yönelik talep tarafında da farklı eğilimler öne çıktı. İlk çeyrekte konut kredisine olan talep yeniden artış gösterirken, taşıt kredilerinde önceki dönemde yaşanan artış yerini düşüşe bıraktı. Diğer bireysel kredilerdeki talep ise ivme kazanarak büyümeye devam etti.

Bankalar, 2025’in ikinci çeyreğinde konut ve genel bireysel kredi talebinin artış yönünde devam edeceğini öngörürken, taşıt kredilerine yönelik talepteki gerilemenin daha zayıf bir şekilde sürmesini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi