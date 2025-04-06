Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu
İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir rota haline gelen Üsküdar, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çeken yeni cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve modern yaşantının iç içe geçtiği yapısıyla dikkat çeken Üsküdar, sunduğu eşsiz atmosferle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki bilinen semtleri olan Beşiktaş, Nişantaşı ya da Kadıköy yerine artık daha sakin, daha tarihî ve daha huzurlu alanlar tercih ediliyor. Bu tercihin en güçlü örneklerinden biri de Anadolu Yakası’nda yer alan Üsküdar. Geçmişle bugünü aynı sokakta buluşturan semt, tarihi dokusu ve doğal manzaralarıyla İstanbul’un yükselen yıldızları arasında yer alıyor.
TARİHİN KATMANLARI ÜSKÜDAR’DA YAŞIYOR
Roma döneminde Scutari, Bizans döneminde ise Skudarium adıyla anılan Üsküdar, 1078 yılında Selçukluların egemenliğine girdi. Osmanlı döneminde “Üsküdar” ismini alan ilçe, tarihi sürecini günümüze kadar taşıdı. Bu yönüyle hem tarih meraklıları hem de şehir kültürünü deneyimlemek isteyenler için cazip bir durak haline geldi.
İLÇENİN SİMGELERİ TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI
Üsküdar, sahip olduğu 33 mahallede hem doğal hem de kültürel değerleriyle öne çıkıyor. Bölgedeki simge haline gelen yapı ve alanlar, ziyaretçilerin ilgi odağında:
Kız Kulesi: Boğaz’ın ortasında konumlanan tarihi yapı, hem efsaneleriyle hem de manzarasıyla dikkat çekiyor. Müze ve restoran olarak hizmet veren kule, İstanbul’un en bilinen simgelerinden biri.
Mihrimah Sultan Camii: Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda inşa ettiği bu eser, Osmanlı mimarisinin zarafetini yansıtıyor. Cami, hem dini hem de kültürel bir durak olarak ziyaret ediliyor.
Salacak Sahili: Boğaz manzaralı yürüyüş yapmak isteyenler için Salacak, huzurlu ortamıyla tercih ediliyor. Gün batımı eşliğinde Kız Kulesi’ni izlemek için ideal bir nokta.
Kuzguncuk: Ahşap evleri, renkli sokakları ve nostaljik havasıyla bilinen Kuzguncuk, sanat galerileri ve butik kafeleriyle geçmişle bugünü buluşturuyor.
Çamlıca Tepesi ve Kulesi: Şehrin en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi, İstanbul’un panoramik manzarasını sunarken, modern tasarımıyla dikkat çeken Çamlıca Kulesi ise kente yeni bir siluet kazandırıyor.
Beylerbeyi Sarayı: Osmanlı döneminde diplomatik konukların ağırlandığı bu saray, mimarisi ve Boğaz manzarasıyla ziyaretçileri etkiliyor.
ANADOLU YAKASI’NA İLGİ ARTIYOR
Son yıllarda Avrupa Yakası’ndaki yoğunluğu ve kalabalığı geride bırakmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Anadolu Yakası’ndaki Üsküdar’a yöneliyor. Sakinliği, tarihi atmosferi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Üsküdar, alternatif İstanbul deneyimi arayanlar için cazip bir destinasyon haline geldi.
İSTANBUL’UN EN ÖZEL DURAĞI
Üsküdar, geçmişten bugüne uzanan tarihi, doğal güzellikleri ve modern yaşamla kurduğu dengeyle İstanbul’un en özel noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Semt, hem keşfetmek hem de dinlenmek isteyenleri tarihi bir yolculuğa davet ediyor.