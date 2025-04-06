Ne Kadıköy, Ne Beşiktaş Ne de Taksim! İstanbul’un Yeni Gözdesi, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu

Kız Kulesi: Boğaz’ın ortasında konumlanan tarihi yapı, hem efsaneleriyle hem de manzarasıyla dikkat çekiyor. Müze ve restoran olarak hizmet veren kule, İstanbul’un en bilinen simgelerinden biri.

Mihrimah Sultan Camii: Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda inşa ettiği bu eser, Osmanlı mimarisinin zarafetini yansıtıyor. Cami, hem dini hem de kültürel bir durak olarak ziyaret ediliyor.

Salacak Sahili: Boğaz manzaralı yürüyüş yapmak isteyenler için Salacak, huzurlu ortamıyla tercih ediliyor. Gün batımı eşliğinde Kız Kulesi’ni izlemek için ideal bir nokta.

Kuzguncuk: Ahşap evleri, renkli sokakları ve nostaljik havasıyla bilinen Kuzguncuk, sanat galerileri ve butik kafeleriyle geçmişle bugünü buluşturuyor.

Çamlıca Tepesi ve Kulesi: Şehrin en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi, İstanbul’un panoramik manzarasını sunarken, modern tasarımıyla dikkat çeken Çamlıca Kulesi ise kente yeni bir siluet kazandırıyor.

Beylerbeyi Sarayı: Osmanlı döneminde diplomatik konukların ağırlandığı bu saray, mimarisi ve Boğaz manzarasıyla ziyaretçileri etkiliyor.