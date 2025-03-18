Elektrikli Otomobilde Tarihe Geçecek Hamle! BYD Hisselerini Uçuşa Geçiren 'Hızlı Şarj' Adımı: 3 Dev Markaya Resmen Çalım

Türkiye piyasasına girmek için gün sayan BYD, bugün tüm dünyada ses getiren bir tanıtım yaptı. Elektrikli araç devi, 5 dakikada hızlı şarj imkanı tanıyan yeni sistemini görücüye çıkardı. Tanıtımın ardından BYD hisselerinde sert bir yükseliş yaşandı. Piyasa değeri ise Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplamını geride bıraktı.

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Elektrikli Otomobilde Tarihe Geçecek Hamle! BYD Hisselerini Uçuşa Geçiren 'Hızlı Şarj' Adımı: 3 Dev Markaya Resmen Çalım

Çinli otomobil üreticisi BYSD elektrikli araç dünyasında devrim yaratabilecek yeni bir batarya ve şarj sistemini tanıttı. Yeni teknolojisi sayesinde elektrikli bir aracı sadece 5 dakikada şarj etmek mümkün oluyor. 470 kilometre menzil kazandırabilen yeni sistem benzinli araçların yakıt dolum süresi ile yarışır konuma geldi.

Konuya ilişkin konuşan şirketin Başkanı ve Kurucusu Wanf Chuanfu yeni sistemin Han L modeli üzerinde test edildiğini ve sonucun elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan uzun şarj sürelerine çözüm sunduğunu belirtti. Bu teknolojinin şarj süresi nedeniyle tereddüt yaşayan sürücüleri elektrikli araçlara yönlendirmesini beklediklerini dile getirdi.

Elektrikli Otomobilde Tarihe Geçecek Hamle! BYD Hisselerini Uçuşa Geçiren 'Hızlı Şarj' Adımı: 3 Dev Markaya Resmen Çalım - Resim : 1

TESLA’YA DİŞLİ RAKİP

Dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi olan BYD, bu yeni sistemle Tesla gibi dev rakiplerine meydan okudu. Bağımsız otomobil analisti Lei Xing, şirketin geliştirdiği bu batarya teknolojisini ‘oyunu başka bir boyuta taşımak’ olarak nitelendirdi.

HİSSELERE DE HIZLI ŞARJ!

Tanıtımın ardından BYD hisseleri Hong Kong Borsası’nda yüzde 6’ya kadar yükseldi. Şirketin piyasa değeri de 162 milyar dolara ulaştı. Böylece Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplam piyasa değerini geride bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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