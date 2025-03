Borçlarda Alarm Veren Tablo! 2025 Sonu için Acı Reçete

Türkiye’de borçlarını ödemeyen vatandaşların sayısı her gün artarken icra dosyaları da kabardı! 2025 başından bu yana kadar icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı 1 milyon 851 bin 519’a ulaştı. İşlemleri devam eden toplam dosya sayısı ise 23 milyona dayandı. Bu kapsamda yaklaşık her 4 kişiden birinin icralık durumda olduğu ifade edildi. Çocuklar ve 18 yaş altı nüfus hariç tutulduğunda kişi başına düşen icra dosya sayısının ise 3 ya da 4’ü bulduğu dile getirildi. İcra dosyalarının her geçen gün arttığı Türkiye’de Mart ayının başından itibaren günlük icra dosya sayısı 20 binin altına inmedi.

KREDİ VE KART BORÇLARI ÇIĞ GİBİ ARTIYOR

Borç yükünün ağırlaşmasıyla birlikte bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankaların kanuni takibe aldığı kişi sayısı da her ay yüz binlerce artıyor. Güncel verilere göre vatandaşların toplam kredi ve kredi kartı borcu 4,1 trilyon liraya yükseldi.

İFLAS VE KONKORDATO SAYISI DA ÇOĞALIYOR

Ekonomik sıkıntılar yalnızca bireyleri değil işletmeleri de derinden etkiliyor. Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde açılan konkordato ve iflas davaları büyük bir hızla artıyor. 2024 yılında toplam 3.497 iflas ve konkordato başvurusu yapılırken 2025’in ilk iki ayında bu sayı 869’a ulaştı. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda bu rakamın yıl sonunda 4-5 bin bandına ulaşabileceği kaydedildi.

200 BİN İŞLETME KEPENK KAPATABİLİR

Küçük esnafın da iflas dalgasından nasibini alması bekleniyor. 2024 yılında 120 bin küçük esnaf sicil kaydını sildirerek iş yerini kapatırken bu rakam yılın ilk iki ayında 22 bine ulaştı. Yıl sonunda bu rakamların 200 binleri bulması öngörülüyor.

