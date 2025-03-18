Vergi Nedir Bilmiyorlardı! Şimdi Yana Yakıla Mali Müşavir Arıyorlar: Sahte Yaşam Koçlarının Planını Bakan Şimşek Bozdu

Pandemi ile başlayan süreçte sayıları hızla artan sözde ‘kişisel danışman’lar kayıt dışı kazançları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın radarına takıldı. Bir internet sitesi ya da sosyal medya profili oluşturarak danışan kabul edilen bu kişilerin önemli bir kısmının vergi levhası olmadan çalışması sonucunda milyonlarca liralık kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Bakanlığın denetimlerinde bazı online hizmet sağlayıcıların seans ücretlerini yakınlarının ve akrabalarının hesapları üzerinden tahsil ettiği tespit edildi. Ödemelerin büyük kısmı ise ya IBAN yoluyla ya da elden olarak tahsil ediliyor.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, Maliye ekipleri, tespit edilen kişileri izah için çağırmaya başladı. Online hizmet verenlerin yanı sıra, paranın aktarıldığı hesap sahipleri de incelemeye alındı. Bu kapsamda kayıt dışı kazanç tespit edilmesi durumunda usulsüzlük cezası ve faizli vergi tahsili ödemek zorunda kalacaklar.

WHATSAPP GRUPLARINDA BİRBİRLERİNİ UYARDILAR

Aynı mesleği yapanların bir arada bulunduğu WhatsApp gruplarında Maliye’den gelen mesajlar paylaşılmaya başlandı. Birçok sahte yaşam koçunun tedirgin olduğu ve ne yapacakları ile ilgili birbirlerine dert yandığı görüldü.

MALİ MÜŞAVİR ARAYIŞINA GİRDİLER

Haberde, özellikle sosyal medyada popüler olan sahte yaşam koçlarının büyük panik içinde olduğu dile getirildi. Bu kapsamda kimi mentörlerin hızla mali müşavir ve muhasebeci arayışına girdiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mali Müşavir Serkan Atasoy şöyle konuştu:

“Özellikle pandemi sonrası online hizmet sektöründe büyük bir patlama yaşandı. Ancak birçok kişi vergi mükellefi olmadan, kayıt dışı çalışarak devlete vergi ödemedi. Maliye, son dönemde IBAN transferlerini ve hesap hareketlerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yüksek miktarda para transferi olan kişiler artık izaha çağrılıyor. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödüyor. Bu duruma karşı çıkanların cezası daha fazla oluyor. Böylece geriye dönük gelirle ve vergi cezaları katlanarak artıyor. Daha önce vergi nedir bilmedikleri için çoğu bugün ne yapacakları ile ilgili bilgi sahibi olmak için muhasebeci ve mali müşavir arıyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi