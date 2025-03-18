25 Bin Çalışanın Görevine Son Verildi! Hazine Bakanlığı İlk Sırada

ABD'deki federal kurumlar, Trump'ın göreve başladığı günden bu yana yaklaşık 25.000 deneme süresindeki çalışanı işten çıkardıklarını açıkladı.

25 Bin Çalışanın Görevine Son Verildi! Hazine Bakanlığı İlk Sırada

ABD’deki federal kurumlar, hükümet çapındaki işgücü kesintilerinin bugüne kadarki en kapsamlı muhasebesini yaparak, Trump’ın göreve başladığı günden bu yana yaklaşık 25.000 deneme süresindeki çalışanı işten çıkardıklarını açıkladı.

EN BÜYÜK ORAN HAZİNE BAKANLIĞI'NDA

Trump yönetimi, Maryland’deki bir yargıcın talebi üzerine pazartesi gecesi 18 kurum için rakamları açıkladı. Bloomberg Law’ın istatistikler üzerinde yaptığı analize göre, Hazine Bakanlığı yüzde 7 ile işgücünün en büyük yüzdesini işten çıkardı.

Tarım Bakanlığı ise işgücünün yüzde 6’sını gönderdi. Trump göreve geldiği ilk günlerde federal kurumlardan küçülmeye gitmelerini talep ederek stajyer çalışanların işine son vermelerini istemişti.

MAHKEMELERE KOŞTULAR

Ani işten çıkarmalar Kaliforniya ve Maryland’de davalara yol açtı ve hakimler bir dizi kurumun çalışanları geçici olarak görevlerine iade etmesine karar verdi. Trump yönetimi bu kararları temyize götürüyor. Ticaret Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Vekili John K. Guenther etkilenen çalışanlara gönderdiği bir mektupta, hükümetin mahkemede galip gelmesi halinde “Bakanlık, önceki fesih işleminizi ilk yürürlük tarihine geri döndürebilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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