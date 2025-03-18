Altın Alım Satımında Yeni Uygulama! Resmi Gazete’de Yayımlandı: Vergi Oranı Artırıldı

Bankadan alınan ve satılan altınlarda 2023’te kaldırılan uygulama yeniden yürürlüğe sokuldu. Bu kapsamda fiziki teslimi olmayan altınlardan yüzde 0,2 oranında kambiyo muamelesi vergisi alınacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Altın Alım Satımında Yeni Uygulama! Resmi Gazete’de Yayımlandı: Vergi Oranı Artırıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni bir karara göre 17 Mart 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde bankadan altın alım satımlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Vadesiz hesaplarda fiziki teslim olmadan yapılan altın alım satım işlemleri de artık kambiyo işlemi olarak kabul edilecek. Bu işlemlerden yüzde 0,2 oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

Altın Alım Satımında Yeni Uygulama! Resmi Gazete’de Yayımlandı: Vergi Oranı Artırıldı - Resim : 1

KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ, YENİDEN UYGULANACAK

Ancak bu karar 21 Mayıs 2020’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılarak 3,5 yıl yürürlükte kalmıştı. Ancak Danıştay 7. Dairesi 28 Mart 2023’te aldığı kararla bu uygulamayı iptal etti. Çünkü yasal bir dayanağı bulunmuyordu.

Ancak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile bu verginin tekrar yürürlüğe girmesi sağlandı.

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