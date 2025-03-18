SED Ödemeleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesapları Kontrol Edin

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ödenen SED destekleri için beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara geçtiğini duyurdu.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
SED Ödemeleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesapları Kontrol Edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, ‘Sosyal Ekonomik Destek’ hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

SED Ödemeleri Yattı mı, Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Duyurdu: Hesapları Kontrol Edin - Resim : 1

1.2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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