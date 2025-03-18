Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum, Güne Nasıl Başladı? İşte 17 Mart Salı Fiyatları...

Euronun geçen hafta 40,0080 TL seviyesini görerek rekor kırmasının ardından, piyasalardaki son durum değişti mi? Dolar ve euro güne hangi fiyattan başladı? İşte 17 Mart Salı günü dolar ve euro fiyatları…

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Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum, Güne Nasıl Başladı? İşte 17 Mart Salı Fiyatları...

Altından sonra en çok yatırım yapılan ikinci yatırım aracı dolar yükselişini sürdürürken bugünkü fiyatlar merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor mu? Geçen hafta rekor kıran euro bugün güne nasıl başladı? Dolara yükseliş var mı? İşte 18 Mart Salı günü dolar ve euro fiyatları…

Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum, Güne Nasıl Başladı? İşte 17 Mart Salı Fiyatları... - Resim : 1

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 36,6411 Satış fiyatı: 36,6712

Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum, Güne Nasıl Başladı? İşte 17 Mart Salı Fiyatları... - Resim : 2


EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 39,9917 Satış fiyatı: 40,0373

Hafta içinde 40,0080 TL seviyesini görerek rekor kıran euro dün güne 39,9136 ile başlamışken, dolar ise 36,6461 ile başlamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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