Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum, Güne Nasıl Başladı? İşte 17 Mart Salı Fiyatları...

Altından sonra en çok yatırım yapılan ikinci yatırım aracı dolar yükselişini sürdürürken bugünkü fiyatlar merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanma sürüyor mu? Geçen hafta rekor kıran euro bugün güne nasıl başladı? Dolara yükseliş var mı? İşte 18 Mart Salı günü dolar ve euro fiyatları…

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 36,6411 Satış fiyatı: 36,6712



EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Alış fiyatı: 39,9917 Satış fiyatı: 40,0373

Hafta içinde 40,0080 TL seviyesini görerek rekor kıran euro dün güne 39,9136 ile başlamışken, dolar ise 36,6461 ile başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi