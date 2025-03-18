Konut Fiyatlarındaki Artış Oranı Belli Oldu: 13 Aylık Seriye Devam

2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,6 oranında azalış göstermiştir.

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İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,6, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,4, 37,2 ve 32,7 oranlarında artış göstermiştir.”

Kaynak: Haber Merkezi