BYD, Tesla’ya Bayrak Açtı, Süper Hızlı Şarjı Duyurdu! Benzinlikte Su Alana Kadar Depo Dolacak, Elektrikli Otomobil Piyasası Uçacak

SÜPER ŞARJ ÇITASINI İKİ KATINA ÇIKARDI

BYD’nin paylaştığı verilere göre, bu yenilikte şarj istasyonları 1.000 volt gerilim ve 1.000 kW güç sunacak. Yani 100 kWh kapasiteye sahip bir batarya yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamen dolacak. Günümüzde en güçlü süper şarj cihazları 500 kWh’a kadar yükselirken, BYD bu çıtayı iki katına çıkartacak.