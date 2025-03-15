BYD, Tesla’ya Bayrak Açtı, Süper Hızlı Şarjı Duyurdu! Benzinlikte Su Alana Kadar Depo Dolacak, Elektrikli Otomobil Piyasası Uçacak
Elektrikli otomobil devi BYD, büyük rakibi Tesla’yı piyasalardan silecek süper şarj hamlesini duyurdu. Bu gelişmenin elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatması bekleniyor!
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi BYD, elektrikli araç piyasasında devrim gibi bir yeniliğe hazırlanıyor. 17 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte dev şirket yeni ‘BYD Super e-Platform’unu ve ultra hızlı şarj teknolojisini sahneye çıkaracak. 2 gün sonra yapılacak etkinliğin beraberinde Tang L SUV, ve Han L sedan modellerinin ön satışları da başlatılacak.
BENZİNLİ ARAÇLARIN DOLUM SÜRESİNE YAKLAŞACAK
BYD’nin yeni hamlesindeki en büyük gelişme 1.000 kW’yı bulabilen ultra hızlı şarj desteği oldu. Yeni sistemle birlikte elektrikli arçalardaki şarj süresi içten yanmalı araçların yakıt dolum süresine gittikçe yaklaşacak.
SÜPER ŞARJ ÇITASINI İKİ KATINA ÇIKARDI
BYD’nin paylaştığı verilere göre, bu yenilikte şarj istasyonları 1.000 volt gerilim ve 1.000 kW güç sunacak. Yani 100 kWh kapasiteye sahip bir batarya yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamen dolacak. Günümüzde en güçlü süper şarj cihazları 500 kWh’a kadar yükselirken, BYD bu çıtayı iki katına çıkartacak.
BYD TANG L VE BYD HAN L ÖZELLİKLERİ
Tüm bu gelişmelerin beraberinde, Tang L ve Han L modelleri de takipçilerin dikkatini çekti. Çift motorlu sisteme sahip Han L’nin 0’dan 100 km/s hıza 2,7 saniyede ulaşması ve Tang L’nin ise 3,9 saniyede ulaşması heyecan yarattı. Özellikle 580 kW gücüne sahip arka motor, elektrikli piyasasında nadir görülen seviyede üstün performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.