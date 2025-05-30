CHP'li Durmaz'dan Bakan Yumaklı'ya 7 Soru

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiğ süt üreticilerinin yaşadığı derin krizi Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesinde, süt üreticisinin ekonomik olarak baskı altında olduğunu belirtti. “Sütü üreten zararda, izleyen hükümet nerede?” diyen Durmaz, çiftçilerin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını vurguladı.

'ÇİFTÇİ ÜRETİMİ BIRAKIYOR'

Durmaz, Ulusal Süt Konseyi tarafından 2025 yılı için belirlenen 17,15 TL’lik çiğ süt tavsiye fiyatının sahada uygulanmadığını belirtti. Üreticiye birçok bölgede 12-14 TL arasında ödeme yapıldığını söyleyen Durmaz, “Üreticiye maliyetin altında fiyat veriliyor, sütü değerinde satamayan çiftçi ya ineğini kesime yolluyor ya da üretimi bırakıyor” dedi. Durmaz, bu durumun kırsal kalkınmayı çöküşe sürüklediğini ifade etti.

Soru önergesinde dikkat çeken veriler arasında süt/yem paritesinin 1,28’e kadar düştüğü ve 2024-2025 döneminde süt yemine %60, yoncaya %400, elektriğe ise %63 oranında zam geldiği yer aldı. Ayrıca Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatların sahada uygulanmadığı, bu konuda etkin bir denetim ve yaptırım mekanizmasının bulunmadığına işaret edildi. Tokat’ta süt üretim işletmelerinin sayısının azaldığı, 2020-2025 yılları arasında kesime gönderilen inek sayısındaki artışla birlikte süt arzının da riske girdiği belirtildi.

BAKANLIĞA 7 SORU

Durmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 7 ayrı soru yöneltti. Bunlar arasında sahada uygulanmayan fiyatlara karşı neden denetim yapılmadığı, üreticinin zararını telafi edecek acil destek planlarının olup olmadığı, girdi maliyetlerine karşı yeni destekleme politikalarının gündeme gelip gelmeyeceği yer aldı. Durmaz, “Kırsal kalkınma göz göre göre çöküyor!” diyerek, üreticinin feryadına kulak verilmesini ve girdi maliyetlerine karşı acil tedbir alınmasını istedi.

Durmaz'ın bakanlığa sorduğu sorular şöyle:

- Ulusal Süt Konseyi’nin fiyatı neden sahada uygulanmıyor, denetim yapılmakta mı?

- Üreticinin zararına karşı hangi acil destek planları hayata geçirilecek?

- Girdi maliyetlerindeki artışa karşı yeni bir destekleme politikası var mı?

- Tokat’ta son 2 yılda süt üretim işletmelerindeki değişim nedir?

- 2020-2025 arasında kesilen inek sayısına göre özel bir önlem paketi hazırlanmakta mı?

- Bölgesel fiyat farklılıkları nasıl izleniyor, taban fiyat uygulaması gündemde mi?

- 2025 ve sonrasında süt üretiminin sürdürülebilirliği için ne gibi stratejiler planlanmakta?