Bankaya Bu Parayı Koyan 110 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor

Son dönemde özellikle 1 aylık vadeli mevduatlara olan ilgi gözle görülür şekilde artış gösterdi. Artan faiz oranları, bankalar arası rekabeti de beraberinde getirirken, yatırımcılar en yüksek faiz teklifini sunan kurumlara yöneliyor. Bu durum hem TL'ye olan talebi artırıyor hem de dövizden TL'ye dönüşü hızlandırıyor.

TL MEVDUAT FAİZLERİ FIRLADI

Bankalar, Merkez Bankası’nın son hamlesine paralel olarak TL mevduat faiz oranlarını yukarı taşıdı. 32 günlük vadede 3 milyon TL yatıran bir bireysel yatırımcı, bankaya göre değişmekle birlikte önemli ölçüde net kazanç sağlayabiliyor. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor?

3 MİLYON LİRANIN MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Türkiye’de yatırımcıların ilgisini çeken Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarında, 3 milyon TL yatıran bir kişi için 32 günlük net kazançlar banka bazında farklılık gösteriyor. İşte banka banka faiz oranları ve 1 aylık vadede elde edilebilecek net gelirler:

QNB Finansbank, günlük kazanç sağlayan Kazandıran Hesap ürünüyle %51 faiz oranı sunuyor. Bu oranla 32 gün sonunda elde edilecek net getiri yaklaşık 114.016 TL olurken, toplam tutar 3.114.016 TL’ye ulaşıyor.

DenizBank’ın Kaptan Hesabı, %50 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bu oranda 32 günlük süre sonunda 113.821 TL net kazanç sağlanabiliyor. Böylece vade sonunda toplam birikim 3.113.821 TL oluyor.

Alternatif Bank’ın VOV Hesabı, yüksek faiz oranıyla öne çıkıyor. %53 faiz ile 110.717 TL net gelir elde edilebiliyor. Vade sonunda hesapta 3.110.717 TL bulunuyor.

DenizBank E-Mevduat Hesabı, %49,5 faiz oranıyla 32 gün sonunda 110.663 TL kazanç sağlıyor. Böylece toplam birikim 3.110.663 TL’ye ulaşıyor.

Garanti BBVA, e-vadeli hesap ürünüyle %48,5 faiz oranı sunuyor. Bu faizle 1 ay sonunda 108.427 TL net kazanç elde ediliyor ve toplam mevduat 3.108.427 TL seviyesine yükseliyor.

Halkbank, %44 faiz oranıyla yatırımcısına 98.367 TL net getiri sağlıyor. 32 günlük sürenin sonunda toplam miktar 3.098.367 TL oluyor.

Ziraat Bankası, %42 faizle vadeli mevduat açanlara 93.895 TL net kazanç sunuyor. Vade sonunda toplam hesap bakiyesi 3.093.895 TL’ye ulaşıyor.

İş Bankası, klasik vadeli TL hesabında %38 faiz oranı uyguluyor. Bu oranda 32 gün sonunda 84.953 TL net getiri elde ediliyor ve toplam birikim 3.084.953 TL olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi