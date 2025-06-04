Bu Cihazlar YouTube'a Veda Edecek

Güncellemeyle birlikte bazı performans artışları ve hata düzeltmeleri devreye alınsa da, özellikle eski iPhone modelleri için üzücü bir değişiklik gerçekleşti. Yeni sürüm artık yalnızca iOS 16 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyor.

Eskiden iOS 15’i destekleyen YouTube uygulaması, bu son güncellemeyle birlikte bazı Apple cihazları için desteğini sonlandırdı. Artık iOS 15’te kalan iPhone sahipleri, YouTube’un en güncel sürümünü yükleyemeyecek.

BAZI iPHONE MODELLERİ DESTEKLENMEYECEK

Yapılan değişiklikle birlikte, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve ilk nesil iPhone SE modelleri yeni YouTube sürümüyle uyumlu değil. iPad kullanıcıları açısından da durum farklı değil. 2. nesil iPad Air ve 4. nesil iPad Mini için de uygulama desteği son buldu.

YOUTUBE TAMAMEN KULLANILAMAYACAK MI?

Destek kesilse de bu cihazlar tamamen YouTube’dan mahrum kalmayacak. Mevcut uygulama sürümünü kullananlar, temel işlevleri sorunsuz biçimde kullanmaya devam edebilecek. Ancak, bundan sonra çıkacak yeni özellikler, iyileştirmeler ve güvenlik güncellemeleri bu cihazlara ulaşmayacak.

Alternatif olarak kullanıcılar mobil tarayıcı üzerinden m.youtube adresinden video izlemeye devam edebilir. Ancak uygulama deneyimi ile tarayıcı arasındaki fark, özellikle kullanıcı dostu arayüz açısından hissedilir düzeyde olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi