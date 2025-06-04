Bu Cihazlar YouTube'a Veda Edecek

Google, YouTube’un iOS sürümünü 20.22.1 numaralı yeni güncelleme ile kullanıcıların hizmetine sundu.

Son Güncelleme:
Bu Cihazlar YouTube'a Veda Edecek

Güncellemeyle birlikte bazı performans artışları ve hata düzeltmeleri devreye alınsa da, özellikle eski iPhone modelleri için üzücü bir değişiklik gerçekleşti. Yeni sürüm artık yalnızca iOS 16 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyor.

Eskiden iOS 15’i destekleyen YouTube uygulaması, bu son güncellemeyle birlikte bazı Apple cihazları için desteğini sonlandırdı. Artık iOS 15’te kalan iPhone sahipleri, YouTube’un en güncel sürümünü yükleyemeyecek.

Bu Cihazlar YouTube'a Veda Edecek - Resim : 1

BAZI iPHONE MODELLERİ DESTEKLENMEYECEK

Yapılan değişiklikle birlikte, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve ilk nesil iPhone SE modelleri yeni YouTube sürümüyle uyumlu değil. iPad kullanıcıları açısından da durum farklı değil. 2. nesil iPad Air ve 4. nesil iPad Mini için de uygulama desteği son buldu.

Bu Cihazlar YouTube'a Veda Edecek - Resim : 2

YOUTUBE TAMAMEN KULLANILAMAYACAK MI?

Destek kesilse de bu cihazlar tamamen YouTube’dan mahrum kalmayacak. Mevcut uygulama sürümünü kullananlar, temel işlevleri sorunsuz biçimde kullanmaya devam edebilecek. Ancak, bundan sonra çıkacak yeni özellikler, iyileştirmeler ve güvenlik güncellemeleri bu cihazlara ulaşmayacak.

Alternatif olarak kullanıcılar mobil tarayıcı üzerinden m.youtube adresinden video izlemeye devam edebilir. Ancak uygulama deneyimi ile tarayıcı arasındaki fark, özellikle kullanıcı dostu arayüz açısından hissedilir düzeyde olabilir.

Köylüler Dağ Tepe Demeden Elleriyle Saatlerce Topluyor! Kilosu 260 Liraya SatılıyorKöylüler Dağ Tepe Demeden Elleriyle Saatlerce Topluyor! Kilosu 260 Liraya SatılıyorEkonomi

Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade EdeceklerÖzgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade EdeceklerEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
YouTube iPhone
Son Güncelleme:
Kayyım Atanmıştı! Papara İle İlgili Flaş Gelişme Papara Hesabı Olanlar Dikkat! BLOKE EDİLDİ
Emirates Hava Yolları'ndan Yıllar Sonra Bir İlk Emirates Hava Yolları'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Haziran Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Sofraları Süsleyen 5 Lezzetli Balık Türü Haziran Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Sofraları Süsleyen 5 Lezzetli Balık Türü
Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler