Köylüler Dağ Tepe Demeden Elleriyle Saatlerce Topluyor! Kilosu 260 Liraya Satılıyor

KİLOSU 260 LİRADAN SATILIYOR

Elek Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Çiftçi, her yıl sabırsızlıkla bekledikleri papatya mevsiminin başladığını belirtti. Hasadın genellikle mayıs sonunda başladığını ve bir ay kadar sürdüğünü anlatan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı.