Köylüler Dağ Tepe Demeden Elleriyle Saatlerce Topluyor! Kilosu 260 Liraya Satılıyor
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı yüksek kesimlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da doğanın sunduğu kır papatyaları, yöre kadınlarının sabahın erken saatlerinde başlayan özenli mesaisiyle toplanıyor. Baharın gelişiyle birlikte yeşeren papatyalar, hem geçim kaynağı hem de doğal şifa olarak yöre halkının hayatına dokunuyor.
Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere gibi mahallelerde yaşayan kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörlere binerek yaylalara çıkıyor. Doğanın sessizliğini yöresel ezgilerle bozan kadınlar, papatya toplarken hem çalışıyor hem de kültürel bir ritüeli yaşatıyor. Mayıs sonunda çiçeklenmeye başlayan kır papatyaları, temmuz ayına kadar toplanmaya devam ediyor.
YAZ AYLARINDA BÜYÜK EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR
Günün ilk yarısında yapılan hasat sonrası toplanan papatyalar, evlerin balkonlarında serilerek güneşte kurutuluyor. Kurutulan çiçekler daha sonra meşrubat ve ilaç üretiminde kullanılmak üzere ilçeye gelen alıcılara kilosu 260 liradan satılıyor. Bu süreç, özellikle yaz aylarında bölge kadınları için önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.
KİLOSU 260 LİRADAN SATILIYOR
Elek Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Çiftçi, her yıl sabırsızlıkla bekledikleri papatya mevsiminin başladığını belirtti. Hasadın genellikle mayıs sonunda başladığını ve bir ay kadar sürdüğünü anlatan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı.