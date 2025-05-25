Borsa Devinden Yatırımcısına Müjde! Yüzde 65 Nakit Temettü Dağıtacak

Şirketin dağıtacağı temettü hisse başına brüt 0,6529089 TL, net ise 0,5549725 TL olarak duyuruldu. Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 29 Mayıs 2025 Perşembe günü seans kapanışına kadar hisse sahibi olmaları yeterli olacak.

NAKİT ÖDEMELER 3 HAZİRAN'DA HESAPLARA GEÇECEK

Temettü ödemeleri T+2 takas süresine göre 3 Haziran 2025 Salı günü yatırımcıların hesaplarına geçecek. Şişecam hisselerinin temettü verimliliği ise 29 Mayıs tarihli kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

YÜKSEK TEMETTÜ POLİTİKASI DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin yatırımcılarına sunduğu bu yüksek oranlı temettü dağıtımı, piyasalarda dikkat çekerken, Şişecam’ın sürdürülebilir temettü politikası ve güçlü mali yapısının altı çiziliyor.

Kaynak: Haber Merkezi