Almanya’dan Anadolu’ya Yeni Direkt Uçuşlar Başlıyor

Pegasus Hava Yolları, Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlediği basın toplantısında 2025 yaz sezonuna yönelik yeni uçuş planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Pegasus Hava Yolları Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen ile Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Almanya’dan Türkiye’ye yönelik seferlerin genişletileceği müjdesi verildi.

Emre Pekesen, yaz sezonunda Almanya’dan Türkiye’ye seyahat edecek gurbetçiler için uygun fiyatlı gece ve gündüz direkt seferlerinin başlayacağını ve bu özel uçuşlara yönelik kampanyaların şimdiden satışa sunulduğunu duyurdu.

Haziran ayından itibaren Almanya’nın çeşitli şehirlerinden Türkiye’ye olan uçuşların frekansının artırılacağını ifade eden Pekesen, İstanbul’un yanı sıra Antalya, İzmir, Ankara ve Adana gibi Anadolu şehirlerine de direkt gündüz ve gece seferlerinin başlayacağını belirtti. Talebe göre yüksek sezonda ek seferlerin de planlanabileceğini vurgulayan Pekesen, bu uygulamanın hem iş hem de turizm amaçlı seyahat eden yolcular için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi.

Pegasus’un filosunda 120 uçak bulunduğunu ve 54 ülke, 151 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirten Pekesen, 2024 yaz sezonunda yalnızca Almanya’dan 3 milyon yolcu taşıdıklarını, toplamda ise 37,5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı. Ayrıca Pegasus’un çevre dostu uçuş politikaları ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA