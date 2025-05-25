Konkordato İlan Eden Alpay Tekstil Hakkında Yeni Gelişme

Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühlet kararının süresini 2 ay daha uzattı.

MAHKEME 2 AYLIK EK SÜRE TANIDI

Bolvadin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Alpay Tekstil Ürünleri İmalat Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 27 Şubat 2025 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühlet kararının süresi, 27 Mayıs 2025 itibarıyla sona erecekti. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, konkordato geçici komiserinin 15 Nisan 2025 tarihli raporunu dikkate alarak geçici mühletin 2 ay daha uzatılmasına hükmetti.

İTİRAZ SÜRECİ VE DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca verilen kararın ilan edilmesine karar verilirken, alacaklıların 7 gün içinde dilekçeyle itirazda bulunabilecekleri, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını iddia etmeleri halinde delilleriyle birlikte başvuru yapabilecekleri belirtildi.