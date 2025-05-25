Konkordato İlan Eden Alpay Tekstil Hakkında Yeni Gelişme
Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Alpay Tekstil hakkında başlatılan konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Bolvadin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühlet kararının süresini 2 ay daha uzattı.
MAHKEME 2 AYLIK EK SÜRE TANIDI
Bolvadin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Alpay Tekstil Ürünleri İmalat Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 27 Şubat 2025 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühlet kararının süresi, 27 Mayıs 2025 itibarıyla sona erecekti. Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, konkordato geçici komiserinin 15 Nisan 2025 tarihli raporunu dikkate alarak geçici mühletin 2 ay daha uzatılmasına hükmetti.
İTİRAZ SÜRECİ VE DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI
İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca verilen kararın ilan edilmesine karar verilirken, alacaklıların 7 gün içinde dilekçeyle itirazda bulunabilecekleri, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını iddia etmeleri halinde delilleriyle birlikte başvuru yapabilecekleri belirtildi.