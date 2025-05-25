Batman Gercüş'te Hasat Başladı: Rekolte Yüzde 50 Azaldı
Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, yılın ilk mercimek hasadına başladı. Ancak üreticiler, bu yıl yağış miktarının yetersiz kalması nedeniyle hem verimde hem de kalite düzeyinde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade ediyor. Biçilen mercimekler, hasadın ardından yaklaşık 1 hafta boyunca güneşte kurumaya bırakılacak, ardından makinelerle işlenecek.
Hasat sezonuna ilişkin değerlendirmede bulunan çiftçi Siraç Korkut, ürün miktarının geçen yıla göre yarı yarıya azaldığını belirtti. Korkut, “Bu sene verimde geçen seneye göre yüzde 50’lik bir düşüş oldu. Mevsimsel değişiklikler verimi olumsuz etkiledi. Yine de mevcut duruma şükrediyoruz. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde işlerimizi daha rahat sürdürebiliyoruz” dedi.
KAR YAĞIŞININ YOKLUĞU TARIMI ETKİLEDİ
Bir diğer üretici Bilal Üner ise iklim koşullarının tarıma olan etkisine dikkat çekti. Üner, “Yağışların yetersiz olması ve kış mevsiminde kar yağışının hiç görülmemesi, ürün verimini olumsuz etkiledi. Bu yıl mercimek rekoltesinde ciddi bir düşüş bekleniyor” şeklinde konuştu.
Çiftçiler, önümüzdeki sezonda benzer sorunların yaşanmaması için sulama imkanlarının artırılması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: DHA