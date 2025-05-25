Batman Gercüş'te Hasat Başladı: Rekolte Yüzde 50 Azaldı

Hasat sezonuna ilişkin değerlendirmede bulunan çiftçi Siraç Korkut, ürün miktarının geçen yıla göre yarı yarıya azaldığını belirtti. Korkut, “Bu sene verimde geçen seneye göre yüzde 50’lik bir düşüş oldu. Mevsimsel değişiklikler verimi olumsuz etkiledi. Yine de mevcut duruma şükrediyoruz. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde işlerimizi daha rahat sürdürebiliyoruz” dedi.

KAR YAĞIŞININ YOKLUĞU TARIMI ETKİLEDİ

Bir diğer üretici Bilal Üner ise iklim koşullarının tarıma olan etkisine dikkat çekti. Üner, “Yağışların yetersiz olması ve kış mevsiminde kar yağışının hiç görülmemesi, ürün verimini olumsuz etkiledi. Bu yıl mercimek rekoltesinde ciddi bir düşüş bekleniyor” şeklinde konuştu.

Çiftçiler, önümüzdeki sezonda benzer sorunların yaşanmaması için sulama imkanlarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: DHA