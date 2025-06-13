Bankacılık Sektöründe Mevduat Geriledi, Kredi Hacmi Artış Gösterdi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran haftasında önemli bir düşüş yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, sektörün toplam mevduatı bir önceki haftaya kıyasla 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya geriledi.

Bankacılık Sektöründe Mevduat Geriledi, Kredi Hacmi Artış Gösterdi
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Verilere göre, önceki hafta 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin lira olan toplam mevduat, haftalık bazda gerileme gösterdi.

TL VE YABANCI PARA MEVDUATLARINDA DÜŞÜŞ

5 Haziran haftasında Türk lirası (TL) cinsinden mevduat, %0,5 oranında azalarak 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin liraya indi. Aynı dönemde, yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar da %0,7’lik bir düşüşle 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira seviyesine geriledi.

Bankalarda tutulan toplam YP mevduatı 228 milyar 816 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik hesap sahiplerine ait oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalış meydana geldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜZDE 0,2 GERİLEDİ

Söz konusu haftada yurt içinde yerleşik bireylerin tüketici kredileri de %0,2 oranında azalarak 4 trilyon 480 milyar 595 milyon 80 bin liraya düştü. Tüketici kredilerinin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Konut kredileri: 576 milyar 947 milyon 418 bin lira
Taşıt kredileri: 60 milyar 677 milyon 470 bin lira
İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lira
Bireysel kredi kartı borçları: 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lira

KREDİ HACMİNDE ARTIŞ SÜRDÜ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise artış gösterdi. TCMB dahil olmak üzere, 5 Haziran haftasında sektörün kredi hacmi 26 milyar 688 milyon 724 bin liralık yükselişle 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya ulaştı.

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Kaynak: AA

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