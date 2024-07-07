Balıkesir'de Hububat Hasatı Dualarla Başladı, Tam 6,472 Dekar Büyüklüğünde...

Balıkesir'de Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde 6,472 dekarlık alana ekilen hububatın hasadı başladı. Hasat öncesi dualar okundu.

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Balıkesir'de Hububat Hasatı Dualarla Başladı, Tam 6,472 Dekar Büyüklüğünde...

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, enstitüdeki projeler hakkında incelemelerde bulunarak hububat hasadıyla ilgili törene katıldı. Programda, Dr. Atalay biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Balıkesir'de Hububat Hasatı Dualarla Başladı, Tam 6,472 Dekar Büyüklüğünde... - Resim : 1

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, genetik çalışmalara önem veren Atalay, biyoteknolojik uygulamaların sahada yaygınlaştırılması hakkında detaylı bilgi edindi. Hububat hasat başlangıç törenine 5,517 dekar buğday ve 955 dekar arpa ekimi yapılan alandan katılım sağlandı.

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Kaynak: İHA

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