En Düşük Emekli Maaşında Yeni İhtimal! İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte '8 bin 17 TL' Detayı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri emekliler için zam tablosunu değiştirdi. Milyonlarca emekli, maaşlarının ne olacağını öğrenmek isterken en çok merak edilen ise en düşük emekli maaşı oldu. İşte emekli maaşına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar...

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En Düşük Emekli Maaşında Yeni İhtimal! İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte '8 bin 17 TL' Detayı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada refah payına kapıları kapattı. Dün yayımlanan genelge ile ise memur maaşlarına refah payı ve seyyanen zam çıkmadı. Emeklilere refah payı verilmezse milyonlarca emekli zam almamış olacak.

'8 BİN 17 TL' DETAYI...

Kök aylığı 8 bin 17 TL’nin üzerinde olanlar zamdan tam anlamıyla yararlanabilecek. En düşük emekli aylığına bir güncelleme yapılmazsa bazı gruplar zam farkından yararlanamayacak.

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, "Örnek vermek gerekirse bir kişinin kök maaşı 9 bin TL ise yüzde 24.73 üzerinden hesapladığımızda 11 bin 225 TL yapıyor. Bir kişinin kök maaşı 9 bin 500 TL ise 11 bin 849 TL yapıyor."

"En düşük emekli maaşına düzenleme yapılır mı?" sorusuna Bayram, "Şu an itibarıyla bir açıklama yok. Meclis kapanana kadar bir açıklama bekliyoruz. Temmuz ayına kadar bir düzenleme olmazsa en azından eylül ayında yüksek enflasyonist ortamdan dolayı tekrar değerlendirme yapılabilir. Eylül ayında Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte yeniden en düşük emekli aylığına bir düzenleme yapılabilir" yanıtını verdi.

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