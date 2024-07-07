Bankada Parası Olanlar Dikkat! Düşüş Sona Erdi, Aylık Getiri Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası (MB) 28 Haziran ile biten haftanın verilerini açıkladı. Buna göre önceki hafta 58,4 seviyesinde olan rakamlar, 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yükselerek 59,2 oldu.

Son rakamların gelmesiyle 1.5 aydır devam eden düşüş sona erdi. Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, daha önce görülen düşüşün ana sebebinin para bolluğu olmaması olduğunu görüşünde.

FAİZLER NEDEN GERİLEDİ?

Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz.

Önceki dönemde mevduat faizlerinin bir miktar gerilemesi piyasada daha fazla TL varlığın olmasından kaynaklıydı. Politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bir dönemde 1 ile 3 ay vadeli bileşik faizin yüzde 60’ları geçmemesi politika faizinin işlerliğini koruduğunu ve mevduat faizlerinin şu anda pik yaptığı seviyeyi gösterir.

Şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle kamu bankalarında yüzde 50’nin de altına indiğini görebiliyoruz.

FAİZLER YÜKSELECEK Mİ?

Mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde ben bir miktar daha artacağını düşünüyorum.

1 MİLYON TL’Sİ OLAN NE KAZANACAK?

Stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor diyebiliriz.

TERCİHLER NASIL OLMALI?

Getirilere bakacak olursak borsanın dolar bazında yüzde 28 getirisi, TL bazında yüzde 40 getirisi var. 32 gün vadeli TL mevduatta getiri daha garantidir. Portföylerde öncelikle mevduat ve borsa olmalıdır, bir diğer seçenek de altın olabilir. Şu anda altında bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Döviz enflasyonun altında getiri sunmaktadır. Getiri bazında en düşük getiri dövizde. Dövizde ilerleyen süreçte bir artış beklemiyoruz. Döviz bir tasarruf aracı değil, işlem aracıdır. O nedenle yatırımcıların listesinde döviz en son tercih edilen araç olmalıdır.”