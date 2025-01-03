Bakan Göktaş Açıkladı: Öğrencilere Ulaşım Desteğinde Üst Limit Yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022 yılında hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

1900 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız."

Kaynak: DHA