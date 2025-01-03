En Ucuz Sigaraya 2,5 TL Zam! 1 Litre Rakının ÖTV'si 600 Lirayı Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz Aralık dönemine ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endesksi (Yİ-ÜFE) oranını yüzde 7,55 olarak açıklamasıyla içki ve sigara üzerindeki ÖTV’ye de artış oranı netleşti. Yeni ÖTV artışı ile sigaradan paket başına alınan asgari makdu vergi 1,7026 liradan 1,8312 liraya yükselecek. Böylece 1 paket sigara için rakam 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

EN UCUZ SİGARAYA 2,5 TL ZAM

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Maliye Bakanlığı III sayılı listedeki vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 58 kuruş civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2,5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

RAKIDA LİTRE BAŞINA ÖTV MALİYETİ 43,19 LİRA ARTTI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içeceklerdeki ÖTV oranlarını III sayılı liste üzerinden belirliyor. Saf alkol için litre başına 1.269,72 lira olan ÖTV tutarı yüzde 7,55’lik artışla 1.365,69 liraya yükseldi. Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571.37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Rakıda litrelik ÖTV maliyeti 43.19 lira arttı.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi