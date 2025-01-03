Aralıkta Fiyatı En Çok El Yakan Ürün Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler hangi ürünlerin zamlandığına, hangi ürünlerinin fiyatlarının azaldığına çevrildi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN YUMURTA OLDU

TÜFE'deki değişim bir önceki aya kıyasla yüzde 1,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre, aralık ayında fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu. Yumurtada geçen aya göre yüzde 12,17 fiyat artışı görüldü.

Yumurta dışında fiyatı artan diğer ürünler ise kahvaltılık tahıl ürünleri, patates, taze balık, margarin, fırın, ocak ve fırınlı ocak, büyük ev aletleri, çikolata ve şekerlemeler oldu.

EN ÇOK FİYATI AZALAN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Aralık ayında fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 27,78 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu. En çok ucuzlayan ürünler arasında kadın ayakkabısı, çocuk ve bebek ayakkabısı, erkek ayakkabısı, taze sebzeler yer aldı.

Kaynak: İHA