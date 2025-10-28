AYM Noktayı Koydu! Memur ve Emekli İçin Kötü Haber

Anayasa Mahkemesi, memur ve emeklilerin düşük zam oranlarına karşı yapılan başvuruda tedbir talebini reddetti. Kararda, yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne 'ciddi bir tehlike oluşturmadığı' görüşü yer aldı.

AYM Noktayı Koydu! Memur ve Emekli İçin Kötü Haber
Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) milyonlarca memur ve emekliyi üzecek bir karar çıktı. AYM, memur ve emekli maaşlarındaki düşük zam oranlarının durdurulması talebini reddetti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, hükümetin 2026 yılı için yüzde 20’lik enflasyon hedefi açıklamasına rağmen memur ve emeklilere toplamda yüzde 18,8 zam yapılmasının yoksullaşmayı derinleştireceğini belirterek AYM’ye başvurmuştu.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Çilesiz, Kamu Hakem Kurulu’nun kararının 'tedbiren durdurulması' ve ardından 'iptal edilmesi' talebinde bulunmuştu. Ancak AYM, 'yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmadığı' gerekçesiyle bu talebi reddetti. Kararla birlikte memur ve emeklilerin 2026-2027 yıllarına ilişkin maaş artışları aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: Sözcü

Emekli Anayasa Mahkemesi (AYM) Memur
