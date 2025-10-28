Dava Açarken Dikkat! Mahkeme Masrafları Değişti: İşte Yeni Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı, dava açarken ödenecek gider avansı, hakem ve tanık ücretlerine ilişkin tarifeleri yeniledi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, davacılar artık mahkemeye 530 lira gider avansı yatıracak.

Dava Açarken Dikkat! Mahkeme Masrafları Değişti: İşte Yeni Ücret Tarifesi
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi ve Tanık Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte dava süreçlerinde ödenecek tutarlarda artış yapıldı.

DAVACI ARTIK 530 LİRA AVANS ÖDEYECEK

Yeni tarifeye göre, dava açan kişiler mahkeme veznesine 530 lira gider avansı yatıracak. Bu tutar; tebligat, posta ve benzeri masrafları kapsayacak şekilde belirlendi.

HAKEM ÜCRETLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Tahkim yoluyla görülen davalarda ise hakem ücretlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

500 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, üç veya daha fazla hakem için yüzde 8 oranında ücret ödenecek.

Sonraki 500 bin liralık dilim için bu oran tek hakemde yüzde 4, üç veya daha fazla hakemde yüzde 7 olacak.

10 milyon lira ve üzeri anlaşmazlıklarda ise ücret oranı tek hakem için yüzde 0,1, üç veya daha fazla hakem için yüzde 0,2 olarak uygulanacak.

TANIK ÜCRETLERİ 130 LİRAYA YÜKSELDİ

Tanıklar için belirlenen yeni ücret tarifesi de yürürlüğe girdi. Buna göre, tanıklık nedeniyle zaman kaybı yaşayan kişilere 130 ila 200 lira arasında ödeme yapılacak.

YOL VE KONAKLAMA GİDERLERİ KARŞILANACAK

Tanıklık için şehir dışına gitmek zorunda kalanlara yol, konaklama ve beslenme giderleri de ödenecek. Ayrıca, tanıklık ücretleri ve masraflar vergi, resim veya harca tabi olmayacak.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı
