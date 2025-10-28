Limuzin Togg İlk Kez Görücüye Çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Modelle Törene Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Altay Tankı teslimat törenine Togg’un limuzin versiyonuyla geldi. Uzun şaseli özel model ilk kez görücüye çıkarken, sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan’daki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nin açılışı ile İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni’ne katıldı. Erdoğan, tören alanına Togg’un limuzin versiyonu olarak tasarlanan özel bir modelle geldi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Uzun şaseli yapısıyla dikkat çeken özel Togg modeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve beraberindeki bakanları taşıdı. Törende ilk kez görüntülenen araç, kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.
SERİ ÜRETİM PLANLANMIYOR
Togg yetkililerinden alınan bilgiye göre bu özel model, seri üretime girmeyecek. Limuzin versiyonun, Togg fabrikasında yapılan özel misafir turları için mühendisler tarafından geliştirildiği belirtildi.
