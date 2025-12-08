Asgari Ücrette En Güçlü Zam Oranı Belli Oldu: Geri Sayım Başladı! Kulisler Hareketlendi

Asgari ücret için gözler 12 Aralık’taki komisyon toplantısına çevrildi. Yılda iki zam talebinin bu dönem için mümkün olmadığını belirten uzmanlar, yeni ücretin seçim dönemlerine göre daha düşük artışla belirleneceğine işaret ediyor. İşte asgari ücret için yeni senaryolar…

Milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta gerçekleştireceği ilk toplantı öncesi hem masanın yapısı hem de zam oranına ilişkin tartışmalar hız kazandı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin 5’er kişi olduğu komisyonda, kamu temsilcisi sayısının 1’e düşürülmesini içeren formül üzerinde duruyor. Bu sürecin gölgesinde, 2025’te uygulanacak yeni asgari ücrete ilişkin beklentiler de artıyor.

"GERÇEKÇİ DEĞİL AMA OLMASI GEREKEN YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE"

Habertürk canlı yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, hem mevcut ekonomik tabloyu hem de olası zam oranlarını değerlendirdi. Enflasyonun yarattığı tahribata dikkat çeken Prof. Yılmaz, “Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40’ın üzerinde bir artış gerekli. Ancak mevcut ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor görünüyor" dedi.

Geçmiş örneklere de göndermede bulunan Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarında seçim süreci nedeniyle ücret artışlarının enflasyonun üzerinde yapıldığını hatırlattı. Bu dönemde yılda iki kez artırılan asgari ücret, toplamda yüzde 100’e yakın zam görmüştü.

BU KEZ ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının “beklenen enflasyon” üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, “Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.

YILDA İKİ KEZ ZAM RAFA MI KALKIYOR?

Türk-İş’in Kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış durumda. Yılmaz’a göre zam gelse bile asgari ücretlinin durumu değişmeyecek. "Artıştan sonra da açlık sınırının altında bir ücret söz konusu olacak" diyen Yılmaz, DİSK’in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirterek, “Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı.

Güncel hesaplamalara göre muhtemel asgari ücret zam oranları şöyle:

Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (Net)
yüzde 20 26.524 TL
yüzde 25 27.630 TL
yüzde 30 28.735 TL
yüzde 35 29.840 TL
yüzde 40 30.945 TL


Toplantı sürecinin hızlanmasıyla birlikte nihai rakamın aralık ayının son haftasında netleşmesi bekleniyor. Ancak çalışan kesimin beklentisi yüksek; gözler ise hükümetin masaya koyacağı son teklifte.

Kaynak: Habertürk

