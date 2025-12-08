Döviz Ateşi Düşmüyor! Dolar ve Euro Yükselişte
Altın ve döviz piyasasında yaşanan hareketlilik yurttaşın odağında. Dolar ve euro güne yükseliş eğilimiyle başlarken, kurdaki anlık değişim yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor.
Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasayı etkilediği için vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Dövizdeki hareketlilik bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası ve halk dolar ile euronun güncel durumunu merak ediyor.
Güne başlarken Dolar/TL kuru 42,5532’den alınıp 42,6026’dan satılırken, Euro ise aynı saatlerde yaklaşık 49,7063 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: