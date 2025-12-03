Özgür Özel Asgari Ücret Teklifini Açıkladı! 'Bunun Altı Olmaz'

CHP lideri Özgür Özel, 12 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret pazarlığını hatırlatarak kendi tekliflerini açıkladı. Özgür Özel, enflasyon verilerini işaret ederek "Hak edilen maaş en az 39 bin, biz bunun altında yokuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ediyor. Özel, bu akşam 73'üncü mitingin adresi olarak İstanbul Güngören’de konuştu.

1994'ten bu yana Güngören'deki seçimleri sekiz kez kaybettiklerini ama yine de Güngören'e küsmediklerini ifade eden Özel, "Bugün emeğin, alın terinin güzel ilçesi Güngören'deyiz. Dar sokakların, geniş gönüllü insanların gönüllü insanların ilçesindeyiz. Basıkları rağmen hizmete devam ediyoruz. Sanıyorlar ki silkeleriz dururlar, sanıyorlar ki içeri atarız susarlar, sanıyorlar ki zulmederiz geri dururlar. And olsun ki ne mücadeleden ne hizmetten geri durmadık, durmayacağız" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİLİ VE MHP'Lİ KARDEŞLERİM DE KAZANACAK'

Tüm Türkiye'ye eşitliği ve adaleti getireceklerini vurgulayan Özel, "Güngören'in AK Partili, MHP'li yoksul emeği sömürülen 30 bin liraya kiranın olduğu ilçede 22 bin liraya çalıştırılan AK Partili kardeşim de MHP'ye oy veren işçiler de kazanacak" diye konuştu.

Özel, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafının 12 Aralık'ta toplantıya davet edildiğini hatırlatarak "22 bin liralık asgari ücrete, geçen seneki enflasyonu koysalar, bu seneki beklenti enflasyonunu koysalar, küçücük refah payını koysalar, kendi asgari ücretleri bile 35 olmalı. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz" dedi.

