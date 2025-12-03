Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cellat' Yanıtı: 'Buradan Ekmek Çıkmaz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve diğer tutuklu isimleri ziyaret edip ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidara yürüyüşlerinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Özel, bu mücadele sırasında saldırı altında olduklarını ifade etti.

Özgür Özel, her şeye rağmen mücadele ettiklerini anlatarak "Bize savaş ilan ettiler. Bize oturduğumuz masada balta çektiler. Biz de kalktık oradan savaş ilan edilmiş bir parti kendisini seçtiğini, üyesini, ülkesini nasıl korursa onunla mücadele ediyoruz. Bir de işin yönetme kısmı var. Onunla ilgili yeni kadrolarımız, yenilenen kadrolarımız, yenilenen parti programımızla birlikte yol yürüyüşümüz var. Bu konuda bundan sonra bizi mücadelede gördüğünüz kadar bu sürecin yönetiminde aynı gayrette ve aynı kuvvette göreceksiniz. Ama bir yandan buradaki insanların artık adalet beklentisi var, aylardır yazılmayan iddianame nihayet yazıldı. Hep söylediğim gibi biz bu iddianameyi yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyorduk" dedi.

'DİZİ OYUNCUSU GİBİ DEĞİŞTİRDİLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da arkasından çekildiği bir iddianameyle karşı karşıya olduklarını söyleyen CHP lideri, "Düşünün ki bir Cumhuriyet Savcısı'nın HSK'dan izin almadan, alsa dahi teknik bilgilendirme, hele hele artık iddianame kabul edilmiş, yargılama aşaması başlamış oraya etki edecek sözler ama işte 'Suç örgütü lideri' diyor, tutuyor arkadaşlarımızın her birisiyle ilgili sanki haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı varmış gibi konuşuyor. AK Parti tarafında bu iddianameyi savunacak kimse kalmadı. 'Somut delil gelecek, somut delil gelecek.' Bütün somutlukları yalancı, iftiracı gizli tanıklarıydı, gizli tanığın ifadeleriyle Ekrem Başkan'ı tutukladılar, gizli tanığın adını değiştirdiler. Sen orada bir gizli tanık, 'Ben bunu gördüm, bildim' diyecek. Sonra cinnet getirecek, intihara kalkışacak, sizi tehdit edecek. Aynı ifadeleri başka bir gizli tanığa yazacaksınız. Demek ki tanıklığın hakikatle alakası yok. Tanıklığın siparişle alakası var. Dizi oyuncusu değiştirir gibi aynı ifadeleri öbür tanığa yazıp 'Evet artık bunları Çınar söylemiyor, İlke söylüyor.' Böyle şey olur mu?" diye konuştu.

'ÇAĞLAYAN'A ÇEK OTOBÜSÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayın çağrısı yapan Özel, "Oyuncu değiştirir gibi futbol maçında gizli tanık değiştirme iddianamede yazılırken nasıl AK Parti Grup Başkan Vekilleri bu iddianameyi savunsun? AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri nasıl savunsun? Öyle olunca Erdoğan da çekildi iddianamenin arkasından. Çıkmış Başsavcı, basın toplantıları yapıyor. Yakında araç da giydirir, otobüsün üstüne iddianameden birkaç şey koyar, elinde mikrofon, biz iddianameyi yargılıyoruz bu da savunmaya çıkar. Hadi denemesi bedava. Çağlayan'ın önüne çek otobüsü. Topla bakalım bizim gibi 100 bin kişiyi göreyim. Kim inanacak? Kim duracak arkasında bu kadar iftiranın, yalanın?" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında da "O yüzden artık beklentimiz bir an önce bu cumadan geçi yok herhalde artık zaten 14 günlük sürede olmalıydı. Hadi iddianame kabul edildi, tensip zaptı bekliyoruz. Tensibin mahkeme gününün ilan edilmesinin makul, yakın bir zamana ve bir an önce arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasına ihtiyaç vardır. Biz arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını, aynı suçlardan Erdoğan nasıl tutuksuz yargılandıysa aynı suçlamalarla arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz" dedi.

'ÖNERGEMİZE RET OYU VERDİLER'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRT'den yayınlanma konusunda verdiği desteğe değinen Özel, "Sayın Erdoğan'ın da 'Sayın Bahçeli böyle söylemişse uygun olmuştur. Hayırlı olsun' demesine rağmen dün televizyonlardan canlı yayınlanmasını öneren önergemize Cumhur İttifakı milletvekilleri ret oyu verdi. Sayın Bahçeli 'Doğrusu budur yapılmalıdır' diyor. Sayın Erdoğan, 'Sayın Bahçeli böyle diyorsa ben de destekliyorum' diyor. Ama grubundaki milletvekilleri canlı yayın önergesini reddettiler. Bunun kabul edilebilir tarafı yoktur. Bir an önce AK Parti Cumhur İttifakı kendi önergesini getirmelidir. Biz de tüm televizyonların isteyen her kanalın canlı yayın yapabileceği TRT'nin de bir kanaldan bunu devamlı yayınladığı kesintisiz yayınladığı yargılamaya destek verelim. CHP'nin kanun teklifine oy vermiyorlarsa biz onlarınkine vereceğiz. Ama sözlerinin arkasında dursunlar" diye konuştu.

'BU TARTIŞMADAN ERDOĞAN'A EKMEK ÇIKMAZ'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Cellat görmek istiyorsa aynaya baksın" sözlerinin sorulması üzerine "Şimdi bir kere bu tartışmadan Erdoğan’a ekmek çıkmaz. Sen hem ta tarihe gerilere atıflar yapacak, bundan on yıllar, bir 100 yıl öncesine doğru gidecek. ‘Cumhuriyet’i biz kurduk’ dedik mi, CHP olarak. ‘O zaman tek parti vardı, hepimizin dedesi oradaydı.’ İyi. ‘Türkiye’yi kurtaran, demokrasiyi kuran ve demokrasi getiren partiyiz.’ ‘Tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı.’ Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. ‘CHP yaptı.’ Senin dede neredeydi? Çanakkale’de dedeler omuz omuza, tarihten acılı husumet çıkarabilecek bir şeye atıf yaparken CHP tek başına. Nerede bu yoğurdun bolluğu?" dedi.

Ana muhalefet lideri, sözlerine "Millete 80-90-100 yıllık hatırlatmalar yaparak bir şeyler yapmaya çalışacaksın, ondan sonra millete örneğin bundan 10 yıl önce iktidarında Taybet Ana’nın cenazesinin yedi gün yerde kaldığını, kadınların o cenaze çürümesin diye elinde beyaz bayrakla giderken üstüne ateş açıldığını hatırlamayacaksın. Ya da bir milletvekilinin annesinin cenazesine, ‘O cenazeyi burada tutmayız’ diye saldırıldığını, gömmeye izin verilmediğini, defne izin verilmeyen meselenin senin döneminde olduğunu, senin bakanlarının da bu duruma vaziyet ettiğini, sessiz kaldığını görmeyeceksin. Millet bilmiyor mu senin döneminde ne olduğunu?" şeklinde devam etti.

Ülkedeki tutuklamalara değinen Özel, "Mesela sadece ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi diye şurada Edirne’de dokuz yıldır bir vatan evladı yatıyor. Suçu ne? Sana demiş ki ‘Seni başkan yaptırmayacağız.’ Ben hiçbir partinin, hiçbir aktörünün, aktörlerinin arasına girmeyi, aktörlerine onu demeyi, asla böyle bir şey yapmam, yapmadım, yapmıyorum. Ama rejime şeytan değiştirenler, muhataplıkta aktör değiştirenler... Bu samimiyetsizliği millet görür, bilir. Benim orada söylediğim, baskı dönemleri, zulümler ve bu baskıyla bağlılık yaratma meselesi, bugün Türkiye’de önemli miktar muhalif seçmende bir duygudurum bozukluğu yaratıyor. Zaten bunun doğru olduğunu bildikleri için, bugün çıkmış Erdoğan onun üstünden bir şeyler yapmaya, bir şeyler devşirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'KAYYIMLAR ORTADA, BİZE CELLAT DİYEMEZSİN'

Barış sürecine, müzakereye, komisyona, Bahçeli’nin terörsüz Türkiye beklentisine, CHP'nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine ve komisyondaki demokrasi adının yer almasına değer verdiğini belirten Özel, "Durmamız gereken yerde duruyoruz. Efendim bir ziyarete gidilmemiş diye. CHP kendi kararını verdi. Herkes kendi kararını savunsun. Kararı millet verir en sonunda. Ama CHP önerdiği komisyonda duruyor, çözümün tarafında duruyor. Bugüne kadar dokuz yıl boyunca bir siyasi partinin iki eş genel başkanını hapiste tutacaksın Figen Hanım’la Selahattin Demirtaş’ı. Ondan sonra da halen daha kararları uygulamayacaksın, halen daha kayyımlar yönetiyor. Seçtikleri değil Kürtlerin. Sonra da CHP’ye cellat tarifi falan yapacaksın. Diğer tartışmayı dün sonlandırdık hep beraber. Tayyip Bey’e buradan ekmek çıkmaz. Ama buradan ekmek çıkarmaya kalkarsa siyaseten, çok aç kalır daha. Geçti o dönemler" dedi.

Kaynak: ANKA