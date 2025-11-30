Özgür Özel’in Anahtar Listesi Belli Oldu: PM’de 31 Yeni İsim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel’in Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için hazırladığı anahtar liste kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan liste, parti yönetiminde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Buna göre PM’de daha önce görev alan 11 isim yeni listede yer bulamazken, 31 yeni isim ilk kez PM’ye girmeye aday gösterildi.

KURULTAYIN SON GÜNÜNDE LİSTE BELLİ OLDU

Kurultayın son gününde PM’nin 80 üyelik yeni yapısı ile YDK’nın 15 kişilik kadrosu için seçim süreci işletilirken, Özgür Özel’in PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu için hazırladığı anahtar liste delegelere sunuldu. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılmasıyla birlikte yönetimde yenilenme dikkat çekti.

PARTİ MECLİSİ ADAYLARI

Özel’in anahtar listesinde PM için birçok yeni ve tanınan isim bir araya geldi. Listede yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

Özel’in açıkladığı YDK anahtar listesinde yer alan isimler ise şöyle sıralandı:

Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Tımisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Kurultay kapsamında oluşturulan Bilim Kültür Sanat Platformu’nun anahtar listesi de açıklandı. Platform için gösterilen adaylar şunlar oldu:

Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay ve Emre Kartaloğlu.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi