MHP Lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Çarpıcı Mesajlar: 'Al-Ver Sürecine Tamamen Kapalıyız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesine açıklamalarda bulundu.

Milletin "Terörsüz Türkiye" atılımlarının arkasında olduğunu aktaran MHP lideri Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" dedi.

'AL-VER SÜRECİNE TAMAMEN KAPALIYIZ'

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye’nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet’in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" ifadelerini kullandı.

'SUÇA KARIŞMAMIŞ KİM VARSA GELİP AİLESİYLE KUCAKLAŞSIN'

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına vurgu yapan MHP lideri, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz" dedi..

'ÖCALAN'IN ÇAĞRISI YPY'İ DE KAPSIYOR'

Suriye’nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG’nin henüz İmralı’nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını hatırlatan Devlet Bahçeli, “PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hitamında PKK 12 Mayıs’ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz’da bir grup PKK’lı silahlarını yakmıştır. Özellikle Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz bu doğrultudadır. SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir" ifadelerini kullandı.

'YAZIK BUNLARA'

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik sabotaj girişimleri hakkında da konuşan Bahçeli, “Türkiye’nin dehşet uyandıran, vahşetle anılan bölücü terör musibetinden kurtuluşunu değil de, yüzyılın en müessir milli uyanışının çuvallamasını bekleyenlerin millet ve vatan sevgileri bana göre kurak, çorak ve bataktır. Yazık bunlara.”

Kaynak: TürkGün