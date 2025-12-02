Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. TürkGün gazetesinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, sürecin "Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılı olduğu"nu belirtti.

'OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR'

MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık ve münasip yapmak durumundadır. İçinde bulunduğumuz Türk ve Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDE'

Türkiye^nin bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviye olduğunu ifade eden Bahçeli, “Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı çıkış, karşı duruş, karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir” dedi.

'SÜRECİN HER AŞAMASI ANALİZ EDİLİYOR'

Sürecin zarar görmesi durumunda herkes için ağır sonuçlar doğabileceğine dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi: "Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. "Terörsüz Türkiye" hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz. kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.”

'BİRLİKTE OLURSAK DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Bahçeli, şöyle devam etti: “Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yarımızda yöremiz-de konuşlanamaz. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır."

Kaynak: TürkGün