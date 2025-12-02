Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 51 Yıllık Uygulama Kalkıyor! 5+5+1 Formülü Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücreti belirleyen komisyonun yapısında değişiklik hazırlığı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi temsilcilerinin yapıya yönelik eleştirileri üzerine çalışmalara başladı. Planlanan düzenlemeye göre, Komisyonun üye sayısı sabit kalacak ancak hükümet temsilcilerinin sayısı azaltılarak dengeli bir yapı oluşturulacak.

Mevcut sistemde 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan komisyonun, yeni modelde 5 işçi ve 5 işveren üyesi korunurken, hükümet kanadının temsil gücünün 1 üyeye kadar düşürülmesi öngörülüyor. Böylece hükümet tarafının hakem rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRK-İŞ’TEN YAPISAL DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine sert tepki gösteren TÜRK-İŞ ve diğer işçi konfederasyonları, yıllardır Komisyon yapısında değişiklik yapılması gerektiğini vurguluyordu. Bu talep üzerine 21 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulu toplandı ve reform adımı için düğmeye basıldı.

Bakanlığın hazırladığı yeni düzenleme, bugün yapılan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilirse, konfederasyonun Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına yeniden katılması bekleniyor.

50 YILI AŞKAN UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Komisyonun bugünkü yapısı ilk kez 1974 yılında oluşturulmuş ve o tarihten bu yana ülke genelinde tek asgari ücret belirlenmesi uygulaması sürdürülmüştü. Yıllardır değişmeyen bu mekanizmanın, ekonomik şartlar ve sosyal talepler doğrultusunda güncellenmesi gerektiği görüşü sıkça dile getiriliyordu.

Komisyon, Bakanlığın belirlediği bir üyenin başkanlığında en az 10 üyeyle toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın tarafı çoğunluk olarak kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL

Halihazırda Türkiye’de asgari ücret bir işçi için aylık net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşveren için maliyet ise sosyal güvenlik primi ve fon kesintileriyle birlikte 30 bin 621 lira 48 kuruşa kadar çıkıyor.

YENİ DÜZENLEME ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?

Komisyon yapısındaki değişikliğin ardından gözler, 2025 asgari ücretine çevrilmiş durumda. İşçi temsilcileri daha adil bir belirleme süreci beklerken, işveren tarafı maliyet baskısına dikkat çekiyor.

Yeni formülün kabul edilip edilmeyeceği ve asgari ücrette nasıl bir artış sağlanacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi