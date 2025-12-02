Masada Yeni Dönem Başlıyor! Servis Ücreti Yasaklandı: Garsonların Maaşı Düşecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Restoran ve kafelerde otomatik olarak alınan servis ücretlerinin kaldırılması kararı tüketiciler tarafından olumlu karşılansa da, bu değişiklik hizmet sektöründe çalışan yüz binlerce garson ve kominin gelirini doğrudan etkiliyor. Özellikle aylık kazançlarının önemli bir kısmı bu ücretlerden karşılanan çalışanlar, “Gelirimiz düşmesin” diyerek düzenleme talebinde bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hesaplara otomatik olarak eklenen yüzde 10’luk servis ücretleri yakın zamanda tamamen kaldırılacak. Böylece müşteriler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin ücretini ödeyecek. Tüketici tarafında memnuniyet yaratan kararın, çalışanlar için aynı ölçüde sevinç oluşturmadığı görülüyor.

AYDA 8-10 BİN LİRALIK KAYIP

Pandemi sonrası artan işletme maliyetlerini dengelemek için servis ücretlerine daha fazla yüklenen sektör, bu uygulamayla çalışan gelirlerinin de belirli bir seviyede tutulmasını sağlıyordu. Halihazırda yaklaşık 50 bin lira maaş alan bir garsonun gelirinin 8 ila 10 bin lirası doğrudan bu kalemden geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bu ek gelirin ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Uzun zamandır bu sisteme göre bütçe yaptıklarını dile getiren çalışanlar, “Servis ücreti kaldırılıyorsa, maaşlarımız aynı seviyede kalmalı” çağrısını yineliyor. Türkiye’de milyonlarca kişiye istihdam sağlayan hizmet sektöründe bu talep geniş karşılık buluyor.

İŞLETMELER DE KARARDAN ETKİLENECEK

Sadece çalışanlar değil, işletmeler de yeni düzenleme karşısında planlamalarını gözden geçirmek zorunda kalacak. Çünkü servis ücretlerinin bir bölümü; temizlik ürünleri, servis ekipmanları, eğitim giderleri gibi maliyetlerin karşılanmasında kullanılıyordu. Bu nedenle işletmeciler, sürecin hem çalışan hem de işletme ekonomisini zorlayabileceğini belirtiyor.

“MASA İŞGALİ” ENDİŞESİ

Kafe işletmeleri ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Beylikdüzü’nde bir kahve dükkanı işleten Serkan Kuloğlu, “Saatlerce bir fincan kahveyle masa kapatan müşteriler yüzünden ciddi kayıp yaşıyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Servis ücreti, bizim için masa işgaline karşı dolaylı bir önlemdi. Bu gelir ortadan kalktığında, küçük işletmeler olarak yeni bir denge kurmak zorunda kalacağız.”

ÇALIŞANLAR VE TÜKETİCİLER İÇİN ADİL MODEL ARAYIŞI

Uzmanlar, kararın tüketici lehine doğru bir adım olduğunu ancak çalışanların gelir kaybı yaşamaması için destekleyici düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor. Maaşların yeniden düzenlenmesi, işletme maliyetlerinin şeffaflaştırılması ve sektörel uyum sürecinin sağlıklı yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki dönemde alınacak kararlarla, hem müşteri memnuniyetini artıracak hem de çalışanların haklarını koruyacak adil bir sistem hayata geçirilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri “Dengeli bir model oluşturulmalı” mesajını veriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi