Altında Dalgalı Seyir! Yükseliş Yerini Düşüşe Bıraktı

Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Pazartesi günü ons altın 4.256 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son beş haftanın en yüksek noktasını gördü.

Ons tarafındaki bu hareket, gram altının da yeni haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Ancak daha sonra gelen kâr satışları değerli metalde geri çekilmeye yol açtı. 2 Aralık 2025 Salı gününe gelindiğinde altın fiyatları düşüş eğilimiyle açıldı. Peki bugün gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İşte 2 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları…

Gram Altın

Alış: 5.755,6070

Satış: 5.756,3580

Altın / Ons (Dolar)

Alış: 4.217,28

Satış: 4.218,41

Çeyrek Altın

Alış: 9.208,9700

Satış: 9.411,6500

Cumhuriyet Altını

Alış: 36.834,7500

Satış: 37.530,5700

Tam Altın

Alış: 37.592,00

Satış: 37.994,00

Yarım Altın

Alış: 18.360,76

Satış: 18.823,80

Ziynet Altını

Alış: 36.836,63

Satış: 37.532,48

Ata Altın

Alış: 38.474,29

Satış: 39.454,37

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.178,70

Satış: 4.291,51

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.261,07

Satış: 5.521,64

Gremse Altın

Alış: 93.633,00

Satış: 94.838,00

