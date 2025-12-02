Altında Dalgalı Seyir! Yükseliş Yerini Düşüşe Bıraktı
Fed’in faiz indirimi beklentileri altını yukarı taşırken, kâr satışlarıyla değerli metalde geri çekilme başladı. 2 Aralık’ta gram ve çeyrek altın fiyatları düştü.
Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Pazartesi günü ons altın 4.256 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son beş haftanın en yüksek noktasını gördü.
Ons tarafındaki bu hareket, gram altının da yeni haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Ancak daha sonra gelen kâr satışları değerli metalde geri çekilmeye yol açtı. 2 Aralık 2025 Salı gününe gelindiğinde altın fiyatları düşüş eğilimiyle açıldı. Peki bugün gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
İşte 2 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları…
Gram Altın
Alış: 5.755,6070
Satış: 5.756,3580
Altın / Ons (Dolar)
Alış: 4.217,28
Satış: 4.218,41
Alış: 9.208,9700
Satış: 9.411,6500
Cumhuriyet Altını
Alış: 36.834,7500
Satış: 37.530,5700
Tam Altın
Alış: 37.592,00
Satış: 37.994,00
Yarım Altın
Alış: 18.360,76
Satış: 18.823,80
Ziynet Altını
Alış: 36.836,63
Satış: 37.532,48
Ata Altın
Alış: 38.474,29
Satış: 39.454,37
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.178,70
Satış: 4.291,51
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.261,07
Satış: 5.521,64
Gremse Altın
Alış: 93.633,00
Satış: 94.838,00
Kaynak: Haber Merkezi