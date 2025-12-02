Altında Dalgalı Seyir! Yükseliş Yerini Düşüşe Bıraktı

Fed’in faiz indirimi beklentileri altını yukarı taşırken, kâr satışlarıyla değerli metalde geri çekilme başladı. 2 Aralık’ta gram ve çeyrek altın fiyatları düştü.

Son Güncelleme:
Altında Dalgalı Seyir! Yükseliş Yerini Düşüşe Bıraktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Pazartesi günü ons altın 4.256 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son beş haftanın en yüksek noktasını gördü.

Ons tarafındaki bu hareket, gram altının da yeni haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Ancak daha sonra gelen kâr satışları değerli metalde geri çekilmeye yol açtı. 2 Aralık 2025 Salı gününe gelindiğinde altın fiyatları düşüş eğilimiyle açıldı. Peki bugün gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

İşte 2 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları…

Gram Altın

Alış: 5.755,6070

Satış: 5.756,3580

Altın / Ons (Dolar)

Alış: 4.217,28

Satış: 4.218,41

Çeyrek Altın

Alış: 9.208,9700

Satış: 9.411,6500

Cumhuriyet Altını

Alış: 36.834,7500

Satış: 37.530,5700

Tam Altın

Alış: 37.592,00

Satış: 37.994,00

Yarım Altın

Alış: 18.360,76

Satış: 18.823,80

Ziynet Altını

Alış: 36.836,63

Satış: 37.532,48

Ata Altın

Alış: 38.474,29

Satış: 39.454,37

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.178,70

Satış: 4.291,51

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.261,07

Satış: 5.521,64

Gremse Altın

Alış: 93.633,00

Satış: 94.838,00

Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine YükselişteKurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine YükselişteEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine Yükselişte Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine Yükselişte
Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı... Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 51 Yıllık Uygulama Kalkıyor! 5+5+1 Formülü Masada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 51 Yıllık Uygulama Kalkıyor! 5+5+1 Formülü Masada