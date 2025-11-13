Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış kapıda. Motorin 60 TL sınırını aşarken, benzin fiyatlarına Cumartesi gününden itibaren zam yapılması bekleniyor. İşte 13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum…
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yolda. Döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin, benzin ve otogazda yeni bir zam fırtınası bekleniyor.
MOTORİN 60 TL’Yİ AŞMIŞTI
Son haftalarda art arda gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı birçok şehirde 60 TL’nin üzerine çıkmıştı. Motorindeki sert yükseliş sürerken, gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda.
BENZİNE ZAM GELİYOR
Alınan bilgilere göre, benzin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Yeni zamla birlikte tabela fiyatlarının yeniden değişmesi bekleniyor.
13 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
- Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
- LPG litre fiyatı: 27.08 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
- Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
- LPG litre fiyatı: 27.71 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
- Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
- Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
- LPG litre fiyatı: 56.82 TL
Kaynak: NTV