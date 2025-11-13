Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yolda. Döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin, benzin ve otogazda yeni bir zam fırtınası bekleniyor.

MOTORİN 60 TL’Yİ AŞMIŞTI

Son haftalarda art arda gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı birçok şehirde 60 TL’nin üzerine çıkmıştı. Motorindeki sert yükseliş sürerken, gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Alınan bilgilere göre, benzin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Yeni zamla birlikte tabela fiyatlarının yeniden değişmesi bekleniyor.

13 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

53.59 TL Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

57.48 TL LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

53.75 TL Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

57.61 TL LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

54.60 TL Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

58.64 TL LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL

54.94 TL Motorin litre fiyatı: 58.98 TL

58.98 TL LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Kaynak: NTV