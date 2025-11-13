Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? 13 Kasım Perşembe Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hem küresel gelişmeler hem de iç piyasadaki ekonomik gündem, döviz kurlarında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor. Vatandaşlar, yatırımcılar ve iş dünyası ise dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından izlemeye devam ediyor. Yeni güne girilirken Dolar/TL 42,25, Euro/TL ise 49,09 seviyelerinde işlem görerek dünkü yükseliş eğilimini sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların önceki güne ait efektif kurunu alışta 42,1341, satışta 42,3029 lira olarak duyurdu. Bir önceki açıklamada ise efektif kur alış 42,1231, satış 42,2919 lira seviyesindeydi. Bu veriler, doların Merkez Bankası nezdinde sınırlı da olsa yükselişini sürdürdüğünü gösterdi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda döviz pariteleri de hareketli seyrini sürdürüyor. Dün akşam itibarıyla:

Euro/Dolar paritesi: 1,1580

1,1580 Sterlin/Dolar paritesi: 1,3113

1,3113 Dolar/Yen paritesi: 154,825 seviyesinde gerçekleşti.

Bu paritelerdeki değişimler, TL karşısındaki fiyatlamaları da yakından etkiliyor.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Perşembe sabah saatleri itibarıyla:

Dolar/TL: 42,2475 (alış) – 42,2551 (satış)

42,2475 (alış) – 42,2551 (satış) Euro/TL: 49,0919 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi