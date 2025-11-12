Yüzyılın Konut Projesi’nde Dev Liste: Hangi İlde Kaç Konut Yapılacak?
81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla başlatılan süreçte, uygun arazilerin tespiti tamamlandı ve projede yeni aşamaya geçildi. Peki hangi ilde kaç konut var? İşte detaylar…
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ilçeler belli oldu.
Bu yılın başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, konut yapılabilecek uygun arazilerin belirlenmesi süreci başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, her ilde sosyal konutların inşa edileceği bölgeler netleşti.
DAR GELİRLİ VATANDAŞA UYGUN KONUT
Proje kapsamında, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Türkiye genelinde 500 bin konutun etap etap hayata geçirilmesi hedefleniyor. TOKİ öncülüğünde yürütülen proje, hem istihdamı artıracak hem de şehirlerdeki barınma sorununa çözüm getirecek.
YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE SÜREÇ HIZLANDI
Bakanlık, valiliklerden gelen arazi tespit raporlarını değerlendirerek öncelikli bölgelerde planlama sürecine başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve projelerin 2026 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR?
TOKİ’nin sitesinde 81 ilde kaç konut yapılacağı da açıklandı. En çok konut 100 bin ile İstanbul’a yapılacak.
İl il konut sayıları şöyle:
- Kırklareli: 2 bin 255
- Edirne: 2 bin 530
- Çanakkale: 3 bin 276
- Tekirdağ: 6 bin 865
- İstanbul: 100 bin
- Yalova: 1 bin 865
- Kocaeli: 10 bin 340
- Bursa: 17 bin 225
- Balıkesir: 7 bin 548
- İzmir: 21 bin 20
- Manisa: 7 bin 759
- Aydın: 6 bin 973
- Muğla: 6 bin 197
- Denizli: 6 bin 370
- Burdur: 2 bin 26
- Uşak: 2 bin 558
- Kütahya: 3 bin 592
- Bilecik: 1 bin 419
- Sakarya: 6 bin 633
- Düzce: 2 bin 470
- Bolu: 1 bin 950
- Eskişehir: 6 bin 25
- Afyon: 4 bin 370
- Isparta: 2 bin 889
- Antalya: 13 bin 213
- Mersin: 8 bin 190
- Karaman: 1 bin 550
- Konya: 15 bin 150
- Ankara: 30 bin 973
- Çankırı: 1 bin 753
- Karabük: 1 bin 600
- Bartın: 1 bin 620
- Kastamonu: 2 bin 380
- Sinop: 947
- Çorum: 2 bin 867
- Kırıkkale: 1 bin 689
- Kırşehir: 1 bin 633
- Nevşehir: 2 bin 368
- Aksaray: 2 bin 353
- Niğde: 2 bin 604
- Adana: 12 bin 400
- Kayseri: 7 bin 562
- Yozgat: 2 bin 858
- Amasya: 2 bin 601
- Samsun: 6 bin 397
- Ordu: 3 bin 334
- Tokat: 3 bin 392
- Sivas: 3 bin 904
- Kahramanmaraş: 8 bin 195
- Osmaniye: 2 bin 990
- Hatay: 13 bin 289
- Gaziantep: 13 bin 890
- Kilis: 1 bin 170
- Adıyaman: 6 bin 620
- Malatya: 9 bin 609
- Giresun: 1 bin 676
- Gümüşhane: 940
- Erzincan: 1 bin 760
- Tunceli: 775
- Elazığ: 3 bin 825
- Diyarbakır: 12 bin 165
- Şanlıurfa: 13 bin 690
- Mardin: 5 bin 357
- Şırnak: 1 bin 492
- Siirt: 1 bin 627
- Batman: 3 bin 810
- Muş: 2 bin 142
- Bingöl: 2 bin 72
- Erzurum: 4 bin 905
- Bayburt: 723
- Trabzon: 3 bin 734
- Rize: 2 bin 42
- Artvin: 1 bin 020
- Ardahan: 619
- Kars: 1 bin 730
- Iğdır: 1 bin 200
- Ağrı: 2 bin 840
- Van: 6 bin 803
- Bitlis: 2 bin 363
- Hakkari: 1 bin 557
- Zonguldak: 1 bin 872
