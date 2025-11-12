Yüzyılın Konut Projesi’nde Dev Liste: Hangi İlde Kaç Konut Yapılacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ilçeler belli oldu.

Bu yılın başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderilen yazıyla, konut yapılabilecek uygun arazilerin belirlenmesi süreci başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda, her ilde sosyal konutların inşa edileceği bölgeler netleşti.

DAR GELİRLİ VATANDAŞA UYGUN KONUT

Proje kapsamında, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Türkiye genelinde 500 bin konutun etap etap hayata geçirilmesi hedefleniyor. TOKİ öncülüğünde yürütülen proje, hem istihdamı artıracak hem de şehirlerdeki barınma sorununa çözüm getirecek.

YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE SÜREÇ HIZLANDI

Bakanlık, valiliklerden gelen arazi tespit raporlarını değerlendirerek öncelikli bölgelerde planlama sürecine başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve projelerin 2026 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR?

TOKİ’nin sitesinde 81 ilde kaç konut yapılacağı da açıklandı. En çok konut 100 bin ile İstanbul’a yapılacak.

İl il konut sayıları şöyle:

Kırklareli: 2 bin 255

Edirne: 2 bin 530

Çanakkale: 3 bin 276

Tekirdağ: 6 bin 865

İstanbul: 100 bin

Yalova: 1 bin 865

Kocaeli: 10 bin 340

Bursa: 17 bin 225

Balıkesir: 7 bin 548

İzmir: 21 bin 20

Manisa: 7 bin 759

Aydın: 6 bin 973

Muğla: 6 bin 197

Denizli: 6 bin 370

Burdur: 2 bin 26

Uşak: 2 bin 558

Kütahya: 3 bin 592

Bilecik: 1 bin 419

Sakarya: 6 bin 633

Düzce: 2 bin 470

Bolu: 1 bin 950

Eskişehir: 6 bin 25

Afyon: 4 bin 370

Isparta: 2 bin 889

Antalya: 13 bin 213

Mersin: 8 bin 190

Karaman: 1 bin 550

Konya: 15 bin 150

Ankara: 30 bin 973

Çankırı: 1 bin 753

Karabük: 1 bin 600

Bartın: 1 bin 620

Kastamonu: 2 bin 380

Sinop: 947

Çorum: 2 bin 867

Kırıkkale: 1 bin 689

Kırşehir: 1 bin 633

Nevşehir: 2 bin 368

Aksaray: 2 bin 353

Niğde: 2 bin 604

Adana: 12 bin 400

Kayseri: 7 bin 562

Yozgat: 2 bin 858

Amasya: 2 bin 601

Samsun: 6 bin 397

Ordu: 3 bin 334

Tokat: 3 bin 392

Sivas: 3 bin 904

Kahramanmaraş: 8 bin 195

Osmaniye: 2 bin 990

Hatay: 13 bin 289

Gaziantep: 13 bin 890

Kilis: 1 bin 170

Adıyaman: 6 bin 620

Malatya: 9 bin 609

Giresun: 1 bin 676

Gümüşhane: 940

Erzincan: 1 bin 760

Tunceli: 775

Elazığ: 3 bin 825

Diyarbakır: 12 bin 165

Şanlıurfa: 13 bin 690

Mardin: 5 bin 357

Şırnak: 1 bin 492

Siirt: 1 bin 627

Batman: 3 bin 810

Muş: 2 bin 142

Bingöl: 2 bin 72

Erzurum: 4 bin 905

Bayburt: 723

Trabzon: 3 bin 734

Rize: 2 bin 42

Artvin: 1 bin 020

Ardahan: 619

Kars: 1 bin 730

Iğdır: 1 bin 200

Ağrı: 2 bin 840

Van: 6 bin 803

Bitlis: 2 bin 363

Hakkari: 1 bin 557

Zonguldak: 1 bin 872

