Altın Alev Aldı! ABD Hükümeti Açıldı, Fiyatlar Kontrolden Çıktı
ABD’de hükümetin yeniden açılması ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altın piyasalarını adeta harekete geçirdi. Ons altın 4.200 doları aşarak son haftaların zirvesini görürken, gram altın da iç piyasada sert yükselişle yeni seviyelere ulaştı. Ekonomistler, verilerin yeniden gelmeye başlamasıyla Fed’in nasıl bir adım atacağını tartışıyor. İşte altın fiyatlarındaki sert yükselişin perde arkası…
ABD’de hükümetin yeniden açılmasına yönelik adımlar ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, altının güvenli liman talebini artırdı. Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalarda sert bir yükseliş gösterdi. Ons altın 4.200 dolar seviyesini aşarak son üç haftanın en yüksek düzeyine çıktı. İç piyasada ise gram altın 5.718 TL’ye yükseldi.
HÜKÜMETİN YENİDEN AÇILMASI PİYASALARI RAHATLATTI
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanışını sona erdiren yasayı imzalaması, piyasalara güçlü bir rahatlama sağladı. Ekonomik veri akışının yeniden başlaması, Fed’in Aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri yeniden güçlendirdi.
TSİ 07.07’de spot altın yüzde 0,4 yükselişle 4.215,87 dolara çıktı. ABD Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 artıyla 4.219,90 dolara ulaştı.
“ALTIN TALEBİ DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK”
ANZ analistleri, hükümetin yeniden açılmasının zayıf ekonomik veri ihtimalini artırdığını ve bu durumun altını desteklediğini belirtti. Analistler, “Merkez bankalarının devam eden alımları, ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatifleri, altına olan talebi hem bireysel hem de stratejik düzeyde desteklemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR
ABD'de kapanmanın sona ermesiyle istihdam ve enflasyon gibi kritik verilerin yeniden yayımlanmaya başlayacağı belirtiliyor. Ekonomistler, Çalışma Bakanlığı'na bağlı istatistik biriminin kasım ayı verilerine öncelik vereceğini aktardı.
Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin yüzde 80’i, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan daha indirerek zayıflayan işgücü piyasasına destek vermesini bekliyor. Bu oran, geçen aya göre artış göstererek faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğine işaret etti.
GRAM ALTIN FİYATI
- Alış: 5.714,6870
- Satış: 5.715,4610
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
- Alış: 4.212,13
- Satış: 4.213,06
ÇEYREK ALTIN FİYATI
- Alış: 9.143,5000
- Satış: 9.344,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
- Alış: 36.573,9100
- Satış: 37.264,7200
TAM ALTIN FİYATI
- Alış: 38.206,00
- Satış: 38.532,00
YARIM ALTIN FİYATI
- Alış: 18.234,94
- Satış: 18.694,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
- Alış: 36.584,20
- Satış: 37.275,29
ATA ALTIN FİYATI
- Alış: 38.360,65
- Satış: 39.328,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
- Alış: 3.231,59
- Satış: 4.342,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
- Alış: 5.346,83
- Satış: 5.595,73
GREMSE ALTIN FİYATI
- Alış: 95.162,00
- Satış: 96.109,00
Kaynak: Haber Merkezi